«Дверь никто не открыл»: полиция — о том, почему не нашли родственников погибшего в ДТП ветерана МВД

Родственники узнали о смерти Сергея Лаприна спустя три недели Источник: предоставлено семьёй Сергея Лаприна











Полиция не смогла найти родственников ветерана МВД Сергея Лаприна, который скончался после ДТП в июле, так как дверь в его доме никто не открыл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

Для уведомления родственников по адресу места жительства пешехода был направлен наряд ДПС, но дверь никто не открыл. По данным из информационных сервисов, по указанному адресу жила супруга пострадавшего, которая ранее скончалась. Какие-­либо иные сведения о родственниках потерпевшего в информационных базах отсутствуют, — сказано в сообщении ведомства.

В полиции уточнили, что Госавтоинспекция прибыла на место ДТП уже после того, как пострадавшего госпитализировали. Данные мужчины поступили в правоохранительные органы из больницы. Проверка по факту ДТП ещё проводится.

Также в информации, предоставленной медицинским учреждением, помимо установочных данных потерпевшего, был указан и характер полученных травм. Учитывая изложенное, материал был передан в следственное подразделение УМВД России по городу Новосибирску, где в настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — добавили в МВД.

ГУ МВД России по Новосибирской области обязалось оказать поддержку родственникам погибшего.

Ранее НГС писал, что ветерана МВД Сергея Лаприна в июле сбил самосвал. Мужчина скончался спустя шесть дней в больнице, а в начале августа его похоронили на Клещихинском кладбище как «безродного». Родственники узнали о захоронении Сергея Лаприна лишь спустя три недели. Сегодня дочь ветерана сообщила НГС, что семье удалось добиться его перезахоронения с почестями.

Ранее НГС рассказывал, как на трассе в ДТП погиб экс-сотрудник ФСБ — виновник аварии известен, но наказывать его не спешат.

