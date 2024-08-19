«Авария на две полосы»: на Советском шоссе собралась пробка — водители заявили о ДТП

Вечером 19 августа на левом берегу Новосибирска образовалась пробка. Информация об этом появилась на сайте 2ГИС — по информации пользователей сервиса, на дороге произошло ДТП.
Речь идет об участке Советского шоссе. Затор образовался в двух направлениях.
— Средний ряд. Правый ряд. Авария на две полосы, — сообщил один из пользователей 2ГИС.
— Фура развернута, — написала Алина Старкова.
Пользователи 2ГИС опубликовали несколько фотографий с участка дороги. НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.
Накануне в Новосибирской области собралась почти 7-километровая пробка. Затор образовался на Северном объезде.