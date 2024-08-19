НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 746мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94

В Новосибирске на Советском шоссе собралась пробка

Студентам не хватает жилья
Бизнесмены на фото с ОПГ
Что не забыть перед 1 сентября
Прошла через ад ради семьи
Жизнь как в кино
Возрождают древнерусский спорт
Мы в Telegram
Подсмотрено в родительских чатах
Происшествия «Авария на две полосы»: на Советском шоссе собралась пробка — водители заявили о ДТП

«Авария на две полосы»: на Советском шоссе собралась пробка — водители заявили о ДТП

Затор образовался в районе пересечения с улицей Мира

926
4 комментария

Пользователи 2ГИС опубликовали фотографии с участка дороги

Вечером 19 августа на левом берегу Новосибирска образовалась пробка. Информация об этом появилась на сайте 2ГИС — по информации пользователей сервиса, на дороге произошло ДТП.

Речь идет об участке Советского шоссе. Затор образовался в двух направлениях.

— Средний ряд. Правый ряд. Авария на две полосы, — сообщил один из пользователей 2ГИС.

— Фура развернута, — написала Алина Старкова.

Затор образовался в двух направлениях

Пользователи 2ГИС опубликовали несколько фотографий с участка дороги. НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.

Накануне в Новосибирской области собралась почти 7-километровая пробка. Затор образовался на Северном объезде.

ПО ТЕМЕ
Пробка Советское шоссе Новосибирск ДТП
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Kirill
19 августа 2024, 23:53
Только час как там проезжал, 4-5 машин ДПС скорых минимум 2. Народ бегает звонит кому-то, водитель фуры похоже. Какая-то белокурая девица кидалась на ДПСников, но вродеб не одубинили её, успокоились и стали разговаривать. Одна скорая уехала пустая, одна точно кого-то повезла. Думаю есть пострадавшие. Проехать можно было по одной полосе в сторону Петухова и обратно только по тротуару или что там сбоку.
жму 200
19 августа 2024, 23:38
скотник
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Рекомендуем
Знакомства

Мария,41

Vladimir,40

Ilya,31

Ст,29

Михаил,36

Andre,34

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление