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В новосибирском селе пропал 19-летний парень

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Происшествия «Вышел из дома и не вернулся»: 19-летний парень пропал в новосибирском селе — его ищут несколько дней

«Вышел из дома и не вернулся»: 19-летний парень пропал в новосибирском селе — его ищут несколько дней

Молодой человек пропал 16 августа

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Мужчина пропал 16 августа

В Новосибирской области ищут 19-летнего Захара Нечаева. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», молодой человек пропал несколько дней назад в селе Лекарственное Тогучинского района.

— 16 августа 2024 года вышел из дома и не вернулся, — сказано в сообщении.

Рост мужчины составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые. Молодой человек одет в камуфляжный костюм цвета хаки и черные ботинки, с собой у него был черный рюкзак.

Новосибирцев просят сообщить любую информацию о сибиряке по телефону горячей линии 8-(800)-700-54-52 или по номеру 112. НГС обратился в пресс-службу поискового отряда с просьбой прокомментировать данные.

В конце июля в Новосибирске пропала 40-летняя женщина. Она не выходит на связь.

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ЛизаАлерт Пропал человек Новосибирская область Тогучинский район
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