«Вышел из дома и не вернулся»: 19-летний парень пропал в новосибирском селе — его ищут несколько дней

Мужчина пропал 16 августа Источник: Андрей Бортко/NGS.RU, lizaalert_novosib/vk.com











В Новосибирской области ищут 19-летнего Захара Нечаева. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», молодой человек пропал несколько дней назад в селе Лекарственное Тогучинского района.

— 16 августа 2024 года вышел из дома и не вернулся, — сказано в сообщении.

Рост мужчины составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые. Молодой человек одет в камуфляжный костюм цвета хаки и черные ботинки, с собой у него был черный рюкзак.

Новосибирцев просят сообщить любую информацию о сибиряке по телефону горячей линии 8-(800)-700-54-52 или по номеру 112. НГС обратился в пресс-службу поискового отряда с просьбой прокомментировать данные.