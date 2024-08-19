«Скончался в скорой»: новосибирец на Hyundai врезался в ассенизаторский грузовик — погиб мужчина

Авария произошла в поселке Кольцово Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











В Новосибирской области днем 19 августа произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения легковой машины и ассенизаторского грузового автомобиля погиб мужчина.

Инцидент случился около 16:00 часов в Новосибирском районе. 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Промзона рабочего поселка Кольцово в направлении поселка Железнодорожный.

По предварительным данным, у дома №61 по улице Промзона сибиряк при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем КамАЗ. Техника поворачивала налево.

— В результате произошедшего в легковом автомобиле травмированы водитель и мужчина-пассажир 1989 года рождения, ещё один пассажир, мужчина 1979 года рождения скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства устанавливаются.