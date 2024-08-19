«Скончался в скорой»: новосибирец на Hyundai врезался в ассенизаторский грузовик — погиб мужчина

В Новосибирской области днем 19 августа произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения легковой машины и ассенизаторского грузового автомобиля погиб мужчина.
Инцидент случился около 16:00 часов в Новосибирском районе. 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Промзона рабочего поселка Кольцово в направлении поселка Железнодорожный.
По предварительным данным, у дома №61 по улице Промзона сибиряк при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем КамАЗ. Техника поворачивала налево.
— В результате произошедшего в легковом автомобиле травмированы водитель и мужчина-пассажир 1989 года рождения, ещё один пассажир, мужчина 1979 года рождения скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства устанавливаются.
Ночью 19 августа два человека погибли в ДТП в Татарском районе. Там столкнулись Chevrolet Niva и грузовик.