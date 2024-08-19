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Происшествия Горит газ, рабочие в реанимации: в Башкирии взорвался трубопровод на нефтехимическом заводе — кадры

Горит газ, рабочие в реанимации: в Башкирии взорвался трубопровод на нефтехимическом заводе — кадры

Для лечения привлекут врачей из Москвы

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5 комментариев
При взрыве пострадали трое мужчин

В Башкирии произошел взрыв на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Пострадали рабочие, они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Рассказываем всё, что известно о происшествии.

Местные жители услышали громкий взрыв в полдень по местному времени. Сразу после него начался крупный пожар. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно языки пламени на большом расстоянии и столбы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Момент взрыва попал на видео


— На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа, — сообщили в МЧС Башкирии.

В ведомстве сообщили о трех пострадавших. Они находятся в реанимации. Как пишут коллеги из UFA1.RU, это мужчины 36, 44 и 56 лет. По данным СМИ, это рабочие, которые продували трубопровод. Именно в этот момент и произошел взрыв. В итоге они получили сильнейшие ожоги.

Пострадавших увезли на скорой

— Им оказывается вся медицинская помощь. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, у третьего — крайне тяжелое, — сказала руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова. По неподтвержденным данным, один из пациентов имеет 80% ожогов тела и его состояние не самое тяжелое. Для лечения врачи будут консультироваться с федеральными специалистами.

Сейчас пожар удалось локализовать. Для его ликвидации уже привлекли 20 специалистов и шесть единиц техники.

ПО ТЕМЕ
Пожар Завод Газ взорвался Разгерметизация МЧС Башкирия
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Комментарии
5
Картавый
19 августа 2024, 17:22
Что ни день - то гойда.
Гость
19 августа 2024, 17:18
Вот это продули так продули. А нормальные врачи в России, выходит, только в столице? А властьимущие и вовсе заграничных предпочитают.
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