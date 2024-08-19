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Происшествия эксклюзив «Протащил по дороге»: автокран вылетел на красный свет и врезался в «Тойоту» — 4 человека пострадали

«Протащил по дороге»: автокран вылетел на красный свет и врезался в «Тойоту» — 4 человека пострадали

Авария произошла недалеко от Мошково

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6 комментариев

ДТП произошло вечером 17 августа

В Новосибирской области рядом с Мошково вечером, 17 августа, произошло ДТП, в котором пострадали три пассажира и водитель. Как рассказала одна из пассажирок Юлия, на перекрестке в их автомобиль врезался автокран.

— Навстречу нам выехала Toyota Crown. Она должна была поворачивать налево, а мы должны были ехать прямо. Водитель Toyota нас пропускал. Мы стали выезжать, чтобы пересечь этот перекрёсток, и с левой стороны на большей скорости, на красный свет светофора, вылетела спецтехника. Как я поняла, это какой-то автокран. Он влетел к нам в левую сторону автомобиля, — вспоминает Юлия.

От удара легковой автомобиль перевернулся. Муж Юлии сидел за рулем с правой стороны, а спереди на пассажирском месте сидел дядя. Больше всего пострадал дядя, который сейчас находится в больнице. От удара он получил черепно-мозговую травму и у него была кратковременная потеря памяти. Мужчине наложили несколько швов на голову.

Юлия получила ушибы ног, грудной клетки, головы. Её коленку зажало, но она смогла сама освободится. Также у нее множественные порезы. Тетя, которая тоже была на заднем сидении, растяжение связок. А водитель получил множественные порезы, ударился головой и лопатками.

Как вспоминает сибирячка, она сначала ударилась о машину, потом разбилось стекло и девушка еще раз ударилась о бампер автокрана.

— Автокран летел с бешеной скоростью, зацепил нас. У нас вся левая сторона помята. В основном дядя пострадал. Я не помню, то ли это муж смог вывернуть вправо, то ли это так при ударе произошло — у нас колеса выдернулись вправо. Кран нас протащил по дороге. Очень много людей остановились, они помогли нам вылезти. Мы им за это очень благодарны, — добавила Юлия.

Остановившиеся люди вытащили из машины дядю Юлии, принесли полотенца и медикаменты. Девушке обработали коленки перекисью водорода.

По словам девушки, водитель остался на месте и признал свою вину. Вместе с ним был еще один пассажир. Сейчас пострадавшие пытаются найти свидетелей, у которых был видеорегистратор.

— У нас там на месте было три свидетеля, которые номера оставили. Вдруг такой человек есть где-то. Он бы нам очень сильно помог, — добавила Юлия.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области, ДТП произошло на автодороге Р-255. За рулем автокрана Sany был 60-летний мужчина.

— Он ехал со стороны Кемерово в сторону Новосибирска и на 61 километре, по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого совершил столкновение с автомобилем Toyota Harrier, — объяснили в пресс-службе ГАИ.

За рулем Toyota был 28-летний водитель. Сейчас проходит предварительная проверка.

Если вы что-то знаете о ДТП, то обратитесь к нам. Мы передадим информацию пострадавшим.

Звоните8-923-157-00-00
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В Калининском районе Новосибирска в аварии пострадала трехлетняя девочка. ДТП произошло в воскресенье, 18 августа.

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Комментарии
8
Bream
19 августа 2024, 13:20
штош. надежный японский автопром и все живы. неплохо
Алле гараж
19 августа 2024, 13:49
Есть неписанные правила про которые не говорят в автошколах учителя буквари.Думай за дураков.Трасса и город разные вещи.Человек двигаясь по одному и тому же маршруту думает что у него уже достаточно опыта.Более 30 лет стаж,до сих пор иногда памперсы меняю
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