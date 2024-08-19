Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и влетел в грузовик — два человека погибли

ДТП произошло ночью в понедельник Источник: ГАИ по Новосибирской области











В Татарском районе в ночном ДТП погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе регионального ГАИ, авария случилась в 02:10 сегодня, 19 августа.

Автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого был 36-летний водитель, ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 980-м километре трассы, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Sitrak, которым управлял 28-летний водитель.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Chevrolet Niva. Они оба были жителями Омской области. Обстоятельства и причины произошедшего, а также возраст погибшего пассажира легкового автомобиля устанавливаются.

На прошлой неделе в Новосибирске «Дайхатсу Мира» врезался в стоящую машину. В результате аварии погиб водитель автомобиля.