«Вынесло на тротуар»: две машины столкнулись вблизи пешеходного перехода в Новосибирске

Инцидент случился на пересечении улиц Станиславского и Котовского Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











На левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», после аварии автомобиль заехал на тротуар.



Инцидент случился на пересечении улиц Станиславского и Котовского в Ленинском районе. Место аварии сняли на видео очевидцы.



— На пересечении Станиславского и Котовского водители Lada и Infiniti не поделили дорогу. В результате столкновения повреждено дорожное ограждение, — сказано в сообщении.

Место аварии сняли на видео очевидцы. Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На видео можно заметить тротуар, на котором стоит машина, на площадке вблизи нее лежит дорожное ограждение. На кадрах видно, как рядом по пешеходному переходу идут люди. Еще один автомобиль находится на проезжей части.



Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС Источник: 2ГИС











НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой прокомментировать данные. Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. Судя по всему, машины столкнулись вблизи парка имени Кирова.



Накануне вечером в Новосибирске водитель автомобиля «Дайхатсу Мира» врезался в стоящую машину. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.