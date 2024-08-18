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Происшествия «Вынесло на тротуар»: две машины столкнулись вблизи пешеходного перехода в Новосибирске

«Вынесло на тротуар»: две машины столкнулись вблизи пешеходного перехода в Новосибирске

Авария произошла недалеко от парка имени Кирова

3 267
24 комментария
Инцидент случился на пересечении улиц Станиславского и Котовского

На левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», после аварии автомобиль заехал на тротуар.

Инцидент случился на пересечении улиц Станиславского и Котовского в Ленинском районе. Место аварии сняли на видео очевидцы.

— На пересечении Станиславского и Котовского водители Lada и Infiniti не поделили дорогу. В результате столкновения повреждено дорожное ограждение, — сказано в сообщении.

Место аварии сняли на видео очевидцы.

На видео можно заметить тротуар, на котором стоит машина, на площадке вблизи нее лежит дорожное ограждение. На кадрах видно, как рядом по пешеходному переходу идут люди. Еще один автомобиль находится на проезжей части.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой прокомментировать данные. Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. Судя по всему, машины столкнулись вблизи парка имени Кирова.

Накануне вечером в Новосибирске водитель автомобиля «Дайхатсу Мира» врезался в стоящую машину. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

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ДТП Авария Новосибирск Станиславского
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Комментарии
24
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
18 августа 2024, 14:18
И кто-то ещё будет лечить про "заборчикидляюезопасности". Да они скорее как книпели работают.
Barmaleя
18 августа 2024, 14:05
Опять эти оборзевшие столбы под колеса лезут.
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