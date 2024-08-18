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Происшествия Посадка самолета в поле «Скоро разрежут»: как сейчас выглядит самолет, который сел в новосибирском поле — видео с высоты

«Скоро разрежут»: как сейчас выглядит самолет, который сел в новосибирском поле — видео с высоты

Его планируют разобрать на запчасти

1 254
23 комментария
Видео опубликовали в соцсетях

Самолет «Уральских авиалиний», который осенью прошлого года приземлился на пшеничном поле в Новосибирской области, показали с высоты полета. Видео с техникой опубликовали в телеграм-канале «Воевода Вещает» в субботу, 17 августа.

Самолет экстренно приземлился 12 сентября

На кадрах видно огороженную площадку, внутри которой находится самолет. Видео снято с воздушного транспорта.

— Доживает последние дни в поле. Скоро разрежут, — подписали видео в телеграм-канале.

В начале августа стало известно, что самолет планируют вывести из эксплуатации и разобрать на запчасти. Об этом заявил покинувший свой пост гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Сергей Скуратов сообщил, что на участке будет создан небольшой городок, работники начнут разбирать самолет и перевозить в Екатеринбург, «все то, что разрешено по закону». Процесс планируют закончить к весне.

Airbus A320 сообщением Сочи — Омск экстренно сел в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. В самолете находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

По заключению Росавиации, экипаж не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Все новости о происшествии мы собираем в специальном разделе.

ПО ТЕМЕ
Самолет Новосибирская область Авиация Уральские авиалинии
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Комментарии
24
280355447
18 августа 2024, 12:59
Слабаки
Alx_nsk
18 августа 2024, 12:29
Очень жаль что недоучки погубили отличную вещь!
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