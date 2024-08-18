«Скоро разрежут»: как сейчас выглядит самолет, который сел в новосибирском поле — видео с высоты

Видео опубликовали в соцсетях Источник: «Воевода Вещает»/t.me











Самолет «Уральских авиалиний», который осенью прошлого года приземлился на пшеничном поле в Новосибирской области, показали с высоты полета. Видео с техникой опубликовали в телеграм-канале «Воевода Вещает» в субботу, 17 августа.



Самолет экстренно приземлился 12 сентября Источник: «Воевода Вещает»/t.me

На кадрах видно огороженную площадку, внутри которой находится самолет. Видео снято с воздушного транспорта.



— Доживает последние дни в поле. Скоро разрежут, — подписали видео в телеграм-канале.



В начале августа стало известно, что самолет планируют вывести из эксплуатации и разобрать на запчасти. Об этом заявил покинувший свой пост гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.



Сергей Скуратов сообщил, что на участке будет создан небольшой городок, работники начнут разбирать самолет и перевозить в Екатеринбург, «все то, что разрешено по закону». Процесс планируют закончить к весне.



Airbus A320 сообщением Сочи — Омск экстренно сел в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. В самолете находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

