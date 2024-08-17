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Происшествия Взяли покататься: Toyota перевернулась в аварии под Новосибирском — видео последствий

Взяли покататься: Toyota перевернулась в аварии под Новосибирском — видео последствий

По предварительным данным, в ДТП пострадал ребенок

4 738
17 комментариев
Авария произошла в Ордынском районе

В Ордынском районе Новосибирской области автомобиль Toyota RAV4 перевернулся после ДТП. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла днем в субботу, 17 августа, рядом с автомобильной станцией «Ордынская». Второй участник аварии — микроавтобус Volkswagen Transporter.

— «Паркетник» сдали в ремонт на СТО, но недобросовестный рабочий решил покататься. В результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в микроавтобусе, — утверждают очевидцы в паблике.

Обстоятельства столкновения неизвестны, но после аварии Toyota RAV4 перевернулся на крышу. Микроавтобус получил повреждения переднего бампера.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГАИ Новосибирской области, чтобы узнать подробности ДТП. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

В начале августа в ДТП под Новосибирском перевернулся автомобиль Ford. Авария попала на видео.

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Комментарии
17
Татьяна 53
17 августа 2024, 20:04
Мне кажется это уже такая практика, один сдаёт машину в ремонт, а работники СТО катаются
Alx_nsk
17 августа 2024, 20:37
сегодня день плохой - очень много неадекватов на дороге.
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