Взяли покататься: Toyota перевернулась в аварии под Новосибирском — видео последствий

В Ордынском районе Новосибирской области автомобиль Toyota RAV4 перевернулся после ДТП. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Авария произошла днем в субботу, 17 августа, рядом с автомобильной станцией «Ордынская». Второй участник аварии — микроавтобус Volkswagen Transporter.
— «Паркетник» сдали в ремонт на СТО, но недобросовестный рабочий решил покататься. В результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в микроавтобусе, — утверждают очевидцы в паблике.
Обстоятельства столкновения неизвестны, но после аварии Toyota RAV4 перевернулся на крышу. Микроавтобус получил повреждения переднего бампера.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГАИ Новосибирской области, чтобы узнать подробности ДТП. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.
В начале августа в ДТП под Новосибирском перевернулся автомобиль Ford. Авария попала на видео.