Взяли покататься: Toyota перевернулась в аварии под Новосибирском — видео последствий

Авария произошла в Ордынском районе Источник: АСТ-54 Black/Telegram











В Ордынском районе Новосибирской области автомобиль Toyota RAV4 перевернулся после ДТП. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Авария произошла днем в субботу, 17 августа, рядом с автомобильной станцией «Ордынская». Второй участник аварии — микроавтобус Volkswagen Transporter.



— «Паркетник» сдали в ремонт на СТО, но недобросовестный рабочий решил покататься. В результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в микроавтобусе, — утверждают очевидцы в паблике.

Источник: АСТ-54 Black/Telegram

Обстоятельства столкновения неизвестны, но после аварии Toyota RAV4 перевернулся на крышу. Микроавтобус получил повреждения переднего бампера.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГАИ Новосибирской области, чтобы узнать подробности ДТП. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

