«Ходит с молотком и ножом»: новосибирец напал на посетителя в цветочном магазине — видео

Мужчина зашел в магазин и начал наносить удары Источник: t.me/ksm154











В Первомайском районе Новосибирска вечером 16 августа мужчина с молотком напал на посетителя цветочного магазина. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Моя Первомайка|Общение».



— Мужчина ходит по Первомайке с молотком и ножом. Нападение случилось на Героев Революции, 16 в цветочном магазине в «Марии ра». Я за пивом заходил, все было тихо. Бойня началась в 19:30. Парень заступился за свою девушку, мужчине, видимо, это не понравилось — рассказал Алексей, друг пострадавшего молодого человека.

Конфликт произошел вечером 16 августа Источник: t.me/ksm154

На видеозаписи в цветочном отделе стоят девушка-продавец и ее молодой человек. В какой-то момент в отдел заходит мужчина с молотком и кидается на парня. Он избивает его, девушка пытается остановить нападающего, парень падает на пол и молит о помощи. Через какое-то время случайные покупатели и продавцы из соседних точек останавливают дебошира.



Корреспондент НГС связалась с близкими пострадавшего. Друг молодого человека Алексей отметили, что тот обратился в больницу и написал заявление в полицию. Сейчас он спит дома.



Также мы направили запрос по ситуации в ГУ МВД России по Новосибирской области. На момент публикации получить комментарий в ведомстве не удалось, мы опубликуем его ниже.



Ранее НГС писал о том, что новосибирец напал на двух подростков около жилого дома. Сообщением о конфликте заинтересовались следователи и полиция.

