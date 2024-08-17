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Происшествия подробности «Ходит с молотком и ножом»: новосибирец напал на посетителя в цветочном магазине — видео

«Ходит с молотком и ножом»: новосибирец напал на посетителя в цветочном магазине — видео

Нападающего смогли остановить другие продавцы и покупатели

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69 комментариев
Мужчина зашел в магазин и начал наносить удары

В Первомайском районе Новосибирска вечером 16 августа мужчина с молотком напал на посетителя цветочного магазина. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Моя Первомайка|Общение».

— Мужчина ходит по Первомайке с молотком и ножом. Нападение случилось на Героев Революции, 16 в цветочном магазине в «Марии ра». Я за пивом заходил, все было тихо. Бойня началась в 19:30. Парень заступился за свою девушку, мужчине, видимо, это не понравилось — рассказал Алексей, друг пострадавшего молодого человека.

Конфликт произошел вечером 16 августа

На видеозаписи в цветочном отделе стоят девушка-продавец и ее молодой человек. В какой-то момент в отдел заходит мужчина с молотком и кидается на парня. Он избивает его, девушка пытается остановить нападающего, парень падает на пол и молит о помощи. Через какое-то время случайные покупатели и продавцы из соседних точек останавливают дебошира.

Корреспондент НГС связалась с близкими пострадавшего. Друг молодого человека Алексей отметили, что тот обратился в больницу и написал заявление в полицию. Сейчас он спит дома.

Также мы направили запрос по ситуации в ГУ МВД России по Новосибирской области. На момент публикации получить комментарий в ведомстве не удалось, мы опубликуем его ниже.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец напал на двух подростков около жилого дома. Сообщением о конфликте заинтересовались следователи и полиция.

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Обновлено:

В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали происшествие.

— Предварительно установлено, что между посетителем торгового павильона, мужчиной 1981 года рождения и 18-летним молодым человеком произошел словесный конфликт. В результате него мужчина причинил молодому человеку телесные повреждения. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сотрудники задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Назначили проведение СМЭ. Проводим проверку, по результатам которой примем решение в соответствии с законодательством, — отметили в полиции.

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Комментарии
69
МамаМия
17 августа 2024, 11:58
Начало конфликта неизвестно .. Мужик ходит с молотком ? .. Парниша попал под раздачу или есть за что ? Позже узнаем .
Grape Reflection 🍇
17 августа 2024, 11:28
Ютуб отключили, глубинный электорат вышел бродить по улицам...
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