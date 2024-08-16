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Происшествия эксклюзив «Догнали его и накинулись»: толпа подростков избила мужчину в Кировском районе — всё попало на камеру

«Догнали его и накинулись»: толпа подростков избила мужчину в Кировском районе — всё попало на камеру

По словам местных жителей, группу молодых людей уже видели ранее

2 880
21 комментарий
Новосибирца удивило, как нападение могло произойти, когда в соседнем доме находится отделение полиции

Толпа неизвестных избила мужчину в Кировском районе Новосибирска. По словам читателя НГС, инцидент произошёл около 15 августа около 20:30 на Оловозаводской, 13. Момент нападения попал на камеру домофона.

На мужчину напали около десяти человек

— Причина конфликта неизвестна. Они ворвались через калитку, догнали его и накинулись толпой. Всё происходило на детской площадке. Камер вокруг куча, они постоянно тусуются возле магазина, за забором, на Сержанта Коротаева, 5, — описывает ситуацию мужчина.

Собеседник отмечает, что в соседнем доме №11 находится отдел полиции. При этом местные жители регулярно замечают нарушение порядка во дворе.

— Это никого не останавливает, и там постоянно тусуются алкаши и малолетки. С детьми вечером ходить там страшно. Никто не следит за правопорядком в данном месте, — добавил мужчина.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в полиции уточняют информацию об инциденте.

О похожей ситуации НГС писал накануне: новосибирцы сообщили о подростках, которые избили мужчину — полиция начала проверку.

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Новосибирск Полиция Кировский район Новосибирска Избили
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Комментарии
21
Alx_nsk
16 августа 2024, 09:05
Видел видеозапись как двое вполне взрослых мужчин в общественном транспорте глумились над беспомощным стариком , нанося удары локтем в грудь и заламывая ему руки. На прошлой неделе. В центре Москвы. Среди белого дня. И никто за старика не вступился. И тем двум негодяям - никакого наказания. У этих подростков есть отличный пример!
Светлана В-ва
16 августа 2024, 08:23
а вы заметили как много стало на улицах "высокоинтеллектуальных" лиц? Полные урны везде тары из под пива.
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