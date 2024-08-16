«Догнали его и накинулись»: толпа подростков избила мужчину в Кировском районе — всё попало на камеру

Толпа неизвестных избила мужчину в Кировском районе Новосибирска. По словам читателя НГС, инцидент произошёл около 15 августа около 20:30 на Оловозаводской, 13. Момент нападения попал на камеру домофона.
— Причина конфликта неизвестна. Они ворвались через калитку, догнали его и накинулись толпой. Всё происходило на детской площадке. Камер вокруг куча, они постоянно тусуются возле магазина, за забором, на Сержанта Коротаева, 5, — описывает ситуацию мужчина.
Собеседник отмечает, что в соседнем доме №11 находится отдел полиции. При этом местные жители регулярно замечают нарушение порядка во дворе.
— Это никого не останавливает, и там постоянно тусуются алкаши и малолетки. С детьми вечером ходить там страшно. Никто не следит за правопорядком в данном месте, — добавил мужчина.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в полиции уточняют информацию об инциденте.
О похожей ситуации НГС писал накануне: новосибирцы сообщили о подростках, которые избили мужчину — полиция начала проверку.
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