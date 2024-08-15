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Происшествия Спецоперация на Украине Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Это позволит региону получить дополнительные дотации из федерального бюджета

728
19 комментариев

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области с 15 августа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам совещания с главой МЧС Александром Куренковым.

Режим ЧС введен на всей территории области, поскольку масштабы происходящей ситуации не позволяют властям ликвидировать последствия самостоятельно.

«В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — сказал Куренков.

Глава МЧС заявил, что в ситуации ЧС недопустимо повышать цены на продукты питания и товары первой необходимости, и поручил держать эту ситуацию на контроле.

10 августа в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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Белгородская область Атака дронов Режим ЧС ВСУ Вячеслав Гладков
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Комментарии
22
колючка
15 августа 2024, 16:21
Все чего-то ждут.Само пройдет? Нас не касается? А кого касается? Когда закончится?
23354234523
15 августа 2024, 16:11
какого характера?
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