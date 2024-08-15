На Первомайке Hyundai насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Первомайском районе Новосибирска Hyundai Solaris насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло сегодня, 15 августа, около 07:05 на улице Первомайской.
— 33-летний мужчина на Hyundai Solaris двигался по улице Аксенова, со стороны улицы Баганской, и напротив дома 206 по улице Первомайской сбил 67-летнюю женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
В результате ДТП сибирячка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции.
Вчера женщину с 7-летним мальчиком сбил «Форд-Фокус» в Новосибирске — машина двигалась задним ходом.
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