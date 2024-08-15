«Нас могло бы и не быть!» Как сложилась судьба пассажиров «Уральских авиалиний», выживших при посадке в кукурузном поле

За пять лет с момента аварийной посадки жизнь некоторых пассажиров серьезно изменилась Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











15 августа 2019 года стало вторым днем рождения для 233 человек. Тогда лайнер «Уральских авиалиний» совершил легендарную посадку в кукурузном поле: борт, вылетевший из Жуковского в Крым, едва оторвавшись от земли, столкнулся со стаей чаек. Несколько птиц попали в двигатель, техника стала отказывать. Командир Airbus A321 Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин решили экстренно посадить самолет.



Этот полет мог оборваться трагически, но всё закончилось благополучно — выжили все, лишь несколько человек получили незначительные травмы. Об аварийной посадке сняли художественный фильм, в сюжет которого вошли реальные истории пассажиров этого рейса. В пятую годовщину «чуда на кукурузе» E1.RU разыскал тех, кто был на борту. Они рассказали, как сложилась их жизнь после авиакатастрофы.



Борис Швайгер: всё как в кино

Фотография с кукурузного поля, которую Борис опубликовал в своих соцсетях Источник: личная страница Бориса во «ВКонтакте»











У 32-летнего Бориса Швайгера случилось всё как в фильме: билет на этот самолет он купил по ошибке. Собирался вылететь вечером в Крым вместе с другом, но случайно выбрал утренний рейс. Видимо, так спешил отправиться в свой долгожданный отпуск.



— Я посмотрел в иллюминатор и увидел огонь, высота не набиралась. Посмотрел вокруг, все молчат, все напряглись. Ну я тоже напрягся, — рассказывал Борис многочисленным журналистам после аварийной посадки.

Фото из салона того самого самолета, который сел в кукурузном поле Источник: личная страница Бориса во «ВКонтакте»











История московского баскетболиста стала сюжетной линией кино «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — он прототип героя, которого в картине зовут Олегом (его роль сыграл актер Юрий Насонов). За год до аварии парень поссорился с мамой и не общался с ней, и именно авиакатастрофа примирила семью. Узнав о ЧП, мама первой набрала сыну и предложила забыть старые обиды. Он оставил их в кукурузном поле.

Пассажиры аплодировали пилотам, которые спасли их жизни Источник: личная страница Бориса во «ВКонтакте»











Борис рассказал E1.RU, как сложились их отношения за пять лет, пролетевших с того момента.



Я понял, что не бывает никаких вторых шансов. Надо просто взять и начать жить. Борис Швайгер, пассажир самолета, севшего в кукурузном поле

— С мамой у нас всё хорошо, общаемся. Не так давно я женился и стал отцом. У меня родился сын. Мама помогает, нянчится с внуком. Мы помирились, — поделился Борис. — Не могу сказать, что я как-то кардинально изменил свою жизнь. После этой посадки у меня по карьере всё вверх пошло. У нас велосипедная компания, я заместитель гендиректора. Стараюсь вести спортивный видеоблог, двигаюсь в этом направлении. По поводу полетов: вначале были фобии, но это всё прошло в первый год. Сейчас летаю.

Алиса Котова: история любви в небе

Источник: личная страница Алисы во «ВКонтакте»











История Алисы и Алексея после аварийной посадки облетела все СМИ. Настоящая любовь на небесах, похожая на сказку: они познакомились за год до полета и решились вместе провести отпуск. Молодой человек долго уговаривал девушку сесть в самолет, ведь «кукурузный» рейс был в ее жизни первым. Билеты купили буквально за пару дней до вылета.

Алиса очень боялась лететь, и предчувствие ее не подвело Источник: читатель E1.RU

Пока Airbus стремительно терял высоту, Алексей держал Алису за руку и успокаивал, что он рядом и всё будет хорошо. До Крыма они не добрались, но зато в том самом кукурузном поле твердо решили быть вместе. Алиса переехала жить к Алексею, а во время съемок документального фильма про их неудачный полет он сделал ей предложение.

Спустя два месяца после аварийной посадки девушка узнала, что беременна. Сейчас ее сыну Максиму четыре года.



Алиса с сыном Максимом Источник: личная страница Алисы во «ВКонтакте»











Но до свадьбы дело у пары так и не дошло. Они рассталась вскоре после рождения ребенка.



— Я думала, этот случай еще больше скрепит отношения, но наша сказка не состоялась. Мы расстались в итоге. У нас хорошие взаимоотношения, но вот семья не состоялась, — поделилась с E1.RU Алиса Котова. — Кстати говоря, я точно знаю, что мы не единственная пара, которая распалась после полета. Там была еще одна пара, молодой человек хотел сделать предложение прямо в самолете и не успел. И потом так вышло, что они тоже расстались. Как он говорил, произошла какая-то прямо переоценка.

С тех пор Алиса больше ни разу не садилась в самолет. С небом у нее натянутые отношения.



— Летать я так никуда и не собралась, хотя думаю об этом. Но у меня такое ощущение, что обязательно что-то случится. Я с самого детства боялась летать. Не знаю, откуда у меня этот страх. И вот так сильно бояться, собрать всю волю в кулак, всю смелость, сесть на самолет — и сразу попасть в такую заварушку. Я не знаю, как еще раз набраться смелости, — говорит Алиса.

Артемий Поляков: ирония судьбы

Это фото Артемий сделал перед взлетом Источник: Артемий Поляков











Болельщик «Спартака» Артемий Поляков 15 августа 2019 года хотел посмотреть матч любимой команды в крымском спортбаре, но уже во время взлета, когда самолет затрясло, понял, что планам сбыться не суждено. Он стал одним из первых пассажиров того рейса, которые проявились в социальных сетях. Артемий опубликовал фотографию Airbus в кукурузе с подписью: «Мой самолет упал».



За пять лет он решился зайти на борт самолета только единожды, когда слетал с друзьями в Крым. Каждая минута этого полета показалась ему вечностью — так сильно парень переживал. Поэтому теперь он предпочитает путешествовать на машине.

— Я окончил институт, сейчас получаю ученую степень. Специальность — «международные отношения». Работаю в аэропорту Домодедово, офисный сотрудник. Это такая ирония судьбы, как говорится, — рассказал Артемий Поляков. — Самый главный моральный урок, который я для себя извлек, — это то, что нужно перестать тянуть за собой груз каких-то проблем и ожиданий, если у тебя есть неотпущенная любовь и прочее... Отпусти — ведь любой твой день может стать последним.



В самолете парень был с двумя своими лучшими друзьями. Они по-прежнему общаются, но не поддерживают связь с остальными пассажирами с кукурузного поля, которые в годовщину посадки собираются вместе.

Это был мой самый большой фарт в жизни! Но прошло пять лет, и мне вообще начинает казаться, что это было не со мной. Артемий Поляков, пассажир самолета, севшего в кукурузном поле

— Я ни разу не участвовал в этих встречах. Меня сколько раз звали туда и на интервью, но я не считаю должным как-то обозначать этот момент своей жизни, постоянно ходить на какие-то мероприятия и жить этим. В том, что произошло, нет никакой моей заслуги, вся заслуга — исключительно пилотов и членов экипажа, которые профессионально выполнили свою работу и не дали нам тогда погибнуть, — говорит Артемий. — А некоторые ведут себя как вот те мужчины, которым уже 50–60 лет, а они всё продолжают рассказывать свои армейские истории. Как будто это самое яркое событие в жизни.



Алексей говорит, что фильм, снятый по мотивам их прервавшегося полета, он не смотрел. Не может себя заставить.

— Друзья смотрели, говорят, что это всё чушь: «Всё было не так, давайте мы исправим». Но это же не документальный фильм, а художественный замысел. Я уверен, что посмотрю его. Но пока не готов, — говорит Артемий.

Игорь Карнаухов: «Стал острее воспринимать жизнь»

Кукуруза стала символом для семьи Карнауховых Источник: Игорь Карнаухов











Игорь Владимирович летел в самолете с женой Жанной. Он до сих пор прокручивает в голове все 93 секунды, которые могли стать последними в жизни, и благодарит пилотов за их профессионализм. Даже сейчас, восстанавливаясь в больнице после недавнего инфаркта, он охотно согласился вспомнить события 15 августа.



— Я вам скажу: нет ни одного дня, чтобы я не вспоминал этот случай. Нет ни одной публикации, которую бы я пропустил и критически не осмыслил. Много пишут всякой ерунды, очень много. Категорически со многим я не согласен, — говорит Игорь Карнаухов. — Насколько замечательно отработал экипаж. Как держались все пассажиры. Когда самолет скакал по полю, там были перегрузки очень сильные, три прыжка у нас было и очень быстрое торможение, пассажиры держались великолепно.

Люди эвакуировались быстро и не устраивали давку Источник: Игорь Карнаухов











Понимаю людей, которые теперь боятся летать. Я попадал и в аварию на автомобиле, и в поезде чуть не погиб, в море не рискую выходить. Игорь Карнаухов, пассажир самолета, севшего в кукурузном поле

После аварийной посадки у Игоря Владимировича с супругой было уже 12 полетов, и первый случился на следующий же день после «чуда на кукурузе». Они одни из немногих пассажиров, которые решили не менять своих планов и всё-таки отправились в Крым. Признаётся, что боялись каждого звука, но понимали: страх надо побороть на корню, чтобы он не перерос в фобию.

— Я не скажу, что сразу прямо переоценка жизни произошла. Я человек возрастной, сколько мне тогда было, 58 уже. Я всякое повидал, в армии послужил, разное бывало. Конечно, всё стало ярче, всё стало выпуклее. Иногда ситуация какая-то случается, и ты думаешь: а что было бы, если бы всё закончилось печально? Нас могло бы и не быть! Ничего бы не было! А мы вот — живем. И пусть даже какая-то трудность, да мы ее преодолеем. Неужели труднее ничего не было? Да было. Критерий появился еще один, по которому измеряешь свою жизнь, — говорит Игорь Владимирович.

Каждый год пассажиры встречаются на кукурузном поле Источник: предоставлено пассажирами рейса

Семья Балашовых: один день рождения на троих

Источник: Игорь Балашов











Супруги Балашовы летели в самолете вместе с девятилетним внуком. Мама не в первый раз отпускала Даню на море с бабушкой и дедушкой, но, как будто предчувствуя неладное, долго не могла выпустить сына из своих объятий.



— Это сейчас осознаешь, что предвестники-то были. Мы ехали из Серпухова ночью в аэропорт, и был такой ливень и молния, каких я не видел никогда. Каждую секунду со всех сторон, — вспоминает пассажир того рейса Игорь Балашов. — А накануне моя внучка и внук (младшие брат и сестра Дани) разговаривали между собой на каком-то птичьем языке. Дочь сняла это на видео. Если выключить картинку, а слушать только звук, кажется, что кричат чайки. Один раз в жизни они так разговаривали между собой, и именно накануне полета. Для меня это просто нонсенс такой, шок.

Это фото Балашовы сделали в Жуковском, где хранятся останки их самолета Источник: Игорь Балашов











До того полета Игорь Викторович был настоящим фанатом воздушного транспорта и не понимал, почему некоторые люди боятся летать на самолетах. Когда их борт оторвался от земли, он сразу услышал странный шум, но не придал этому значения — а потом, говорит, он почувствовал, как отказал левый двигатель. В салоне была гробовая тишина. Пилоты тоже молчали и не объясняли, что происходит. Но пассажиры догадывались.



— У меня билась одна мысль: «Дане за что? У него ведь вся жизнь впереди». В голове эта фраза, наверное, так и будет у меня всегда оставаться. До сих пор, когда вспоминаю, мурашки по коже бегут, — поделился Игорь Балашов. — После аварийной посадки 173 человека отказались лететь сразу. Многие до сих пор не могут летать. Но мы решили: отпуску быть. Даня на море хотел. Взяли силы в кулак и на следующий день полетели. Конечно, после такого ты к каждому звуку прислушиваешься. Да, у внука по глазам было видно, что он сильно переживает. Но осилил. У него после этого еще были полеты.



Данил со своей маленькой сестренкой, которая родилась уже после аварийной посадки самолета Источник: Игорь Балашов











Даня в этом году перешел в восьмой класс. Увлекается футболом и занимается в театральном училище. У Светланы и Игоря Балашовых жизнь тоже бьет ключом.



— У нас с супругой до полета было трое внуков, а после полета стало четверо! В 2022 году родилась наша Анечка, — поделился радостной новостью Игорь Балашов. — С пассажирами у нас есть общий чат, мы встречаемся. И в эту годовщину встретимся. Съездим на поле. Мы всегда берем кукурузу. В первый год ее не было, и мы собирали обломки: каждый, кто был, себе по частичке от самолета взял. В какой-то год мы приехали в Жуковский, где стоит распиленный самолет. Посмотрели, сфотографировались.



Весь день 15 августа мы вели онлайн о событиях в Подмосковье. Мы поговорили с женой Дамира, Натальей Юсуповой. Спустя несколько месяцев экипаж самолета наградил Владимир Путин. А в конце 2019 года мы взяли у Дамира большое интервью, в котором он рассказал нам, как всё происходило и легко ли ему справляться с внезапной славой.