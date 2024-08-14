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В Новосибирске от маршрутки повалил густой дым

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Происшествия «Газовая камера на колесах»: в Новосибирске от маршрутки повалил густой дым — видео

«Газовая камера на колесах»: в Новосибирске от маршрутки повалил густой дым — видео

В автомобиле были пассажиры

1 655
15 комментариев
Речь идет о маршруте №29

В среду, 14 августа, в Новосибирске по дороге проехала маршрутка, от которой шел густой дым. Кадры с пассажирским транспортом опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В сообщении сказано, что речь идет о маршруте №29. В телеграм-канале не уточнили, где было снято видео.

— На 29 маршруте сегодня наш подписчик заметил газовую камеру на колесах, перевозившую пассажиров, — заявили в телеграм-канале.

Очевидец снял транспорт на видео

На видео можно заметить, как пассажирский транспорт движется по дороге, распространяя густой дым. Облако пара поднимается за маршруткой.

Перевозчиком маршрута выступает МУП «ПАТП-5». В предприятии НГС сообщили, что видели данные о ситуации, но не смогли предоставить комментарий. В организации попросили позвонить утром.

В мае в Новосибирске у маршрутки отвалилось колесо во время езды. После произошедшего водитель поехал на ремонт.

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Маршрутка Дым Новосибирск Пассажирский транспорт
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Комментарии
16
Вы-внимательный
14 августа 2024, 22:36
Дым белый-прокладка пробита,антифриз "дымит"
267039456
14 августа 2024, 22:20
Бензин дорожает, на паровую тягу перешёл.
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