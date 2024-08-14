«Газовая камера на колесах»: в Новосибирске от маршрутки повалил густой дым — видео

Речь идет о маршруте №29 Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В среду, 14 августа, в Новосибирске по дороге проехала маршрутка, от которой шел густой дым. Кадры с пассажирским транспортом опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



В сообщении сказано, что речь идет о маршруте №29. В телеграм-канале не уточнили, где было снято видео.



— На 29 маршруте сегодня наш подписчик заметил газовую камеру на колесах, перевозившую пассажиров, — заявили в телеграм-канале.

Очевидец снял транспорт на видео Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На видео можно заметить, как пассажирский транспорт движется по дороге, распространяя густой дым. Облако пара поднимается за маршруткой.



Перевозчиком маршрута выступает МУП «ПАТП-5». В предприятии НГС сообщили, что видели данные о ситуации, но не смогли предоставить комментарий. В организации попросили позвонить утром.

