«Газовая камера на колесах»: в Новосибирске от маршрутки повалил густой дым — видео

В среду, 14 августа, в Новосибирске по дороге проехала маршрутка, от которой шел густой дым. Кадры с пассажирским транспортом опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В сообщении сказано, что речь идет о маршруте №29. В телеграм-канале не уточнили, где было снято видео.
— На 29 маршруте сегодня наш подписчик заметил газовую камеру на колесах, перевозившую пассажиров, — заявили в телеграм-канале.
На видео можно заметить, как пассажирский транспорт движется по дороге, распространяя густой дым. Облако пара поднимается за маршруткой.
Перевозчиком маршрута выступает МУП «ПАТП-5». В предприятии НГС сообщили, что видели данные о ситуации, но не смогли предоставить комментарий. В организации попросили позвонить утром.
В мае в Новосибирске у маршрутки отвалилось колесо во время езды. После произошедшего водитель поехал на ремонт.