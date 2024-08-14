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Пробка собралась у Хилокского рынка

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Происшествия «Объезжают затор по тротуару»: пробка собралась у Хилокского рынка — там столкнулись фуры

«Объезжают затор по тротуару»: пробка собралась у Хилокского рынка — там столкнулись фуры

По словам очевидцев, на участке случилось ДТП с участием двух машин

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4 комментария
По информации соцсетей, авария произошла в районе Хилокского рынка

Вечером 14 августа на левом берегу Новосибирска образовалась пробка. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в районе Хилокского рынка случилось ДТП.

Со ссылкой на подписчика в нем сообщили, что на дороге произошла авария с участием фур. Очевидец снял участок вблизи места ДТП на видео и заявил, что некоторые водители объезжают затор по тротуару.

В соцсетях опубликовали видео, которое сняли в районе места ДТП

Информация о затрудненном движении также появилась на сайте «Яндекс. Карты». По информации сервиса, пробка образовалась на улице Хилокской в направлении Ордынского шоссе. Затор также наблюдается на улице Петухова.

По данным «Яндекс. Карты», на участке дороги затруднено движение

Пользователи сервиса «2ГИС» также заявляют о том, что на дороге случилось ДТП.

— Левый ряд. Средний ряд. Две фуры притерлись на кольце, — написал пользователь сервиса Алексей Быков.

Пользователи сервиса «2ГИС» сообщают о ДТП

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.

Днем 14 августа в Новосибирске автомобиль сбил женщину с ребенком. Их доставили в больницу.

Обновлено.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, пострадавших нет.

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ДТП Авария Пробка Новосибирск Хилокский район
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Комментарии
4
Zemb
14 августа 2024, 19:00
не ну ГАИ в 10 метрах от аварии... за забором, но стоять будут пару часов ... чё некого под зад пнуть чтобы пешком сходил???
Гость
14 августа 2024, 18:58
На этом кольце давно пора светофор нормальный поставить для проезда безопасного.
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