«Объезжают затор по тротуару»: пробка собралась у Хилокского рынка — там столкнулись фуры

Вечером 14 августа на левом берегу Новосибирска образовалась пробка. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в районе Хилокского рынка случилось ДТП.
Со ссылкой на подписчика в нем сообщили, что на дороге произошла авария с участием фур. Очевидец снял участок вблизи места ДТП на видео и заявил, что некоторые водители объезжают затор по тротуару.
Информация о затрудненном движении также появилась на сайте «Яндекс. Карты». По информации сервиса, пробка образовалась на улице Хилокской в направлении Ордынского шоссе. Затор также наблюдается на улице Петухова.
Пользователи сервиса «2ГИС» также заявляют о том, что на дороге случилось ДТП.
— Левый ряд. Средний ряд. Две фуры притерлись на кольце, — написал пользователь сервиса Алексей Быков.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.
Днем 14 августа в Новосибирске автомобиль сбил женщину с ребенком. Их доставили в больницу.
Обновлено.
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, пострадавших нет.
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