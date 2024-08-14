«Объезжают затор по тротуару»: пробка собралась у Хилокского рынка — там столкнулись фуры

По информации соцсетей, авария произошла в районе Хилокского рынка Источник: Алексей Быков/2ГИС, «АСТ-54 Black»/t.me











Вечером 14 августа на левом берегу Новосибирска образовалась пробка. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», в районе Хилокского рынка случилось ДТП.



Со ссылкой на подписчика в нем сообщили, что на дороге произошла авария с участием фур. Очевидец снял участок вблизи места ДТП на видео и заявил, что некоторые водители объезжают затор по тротуару.

В соцсетях опубликовали видео, которое сняли в районе места ДТП Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

Информация о затрудненном движении также появилась на сайте «Яндекс. Карты». По информации сервиса, пробка образовалась на улице Хилокской в направлении Ордынского шоссе. Затор также наблюдается на улице Петухова.



По данным «Яндекс. Карты», на участке дороги затруднено движение Источник: «Яндекс. Карты»











Пользователи сервиса «2ГИС» также заявляют о том, что на дороге случилось ДТП.



— Левый ряд. Средний ряд. Две фуры притерлись на кольце, — написал пользователь сервиса Алексей Быков.

Пользователи сервиса «2ГИС» сообщают о ДТП Источник: 2ГИС











НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.



Днем 14 августа в Новосибирске автомобиль сбил женщину с ребенком. Их доставили в больницу.

