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Происшествия С каждым часом становилось хуже: туристку из Новосибирска спустили с вершины Белухи на вертолете

С каждым часом становилось хуже: туристку из Новосибирска спустили с вершины Белухи на вертолете

У нее резко заболел живот

3 999
17 комментариев
Об инциденте стало известно сегодня, 14 августа

В Горном Алтае с горы Белухи с помощью санавиации спустили туристку из Новосибирска. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Алтай, когда девушка была на высоте, у нее резко заболел живот и состояние ухудшалось каждый час.

— Спасатели, находящиеся на озере, по спутниковой связи передали сообщение в МЧС. Вертолет с бригадой медиков совершил посадку на лесную поляну около озера. Пациентка на месте была осмотрена врачом санитарной авиации, после ее осмотра и необходимых лечебно-диагностических мероприятий доставлена на борт воздушного судна, — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Реанимационная бригада экстренной консультативной медицинской помощи Центра медицины катастроф доставила девушку в республиканскую больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В начале августа стало известно, что в Алтайском крае двое туристов напали на продавщицу в Яровом. Неизвестные вынесли 14 сувенирных ножей.

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Комментарии
17
МамаМия
14 августа 2024, 12:26
аппендицит , однако ...
shamank331
14 августа 2024, 13:12
Когда-то в советское время группа альпинистов совершала восхождение по Северному кулуару ледника Большой Актру, во время подъёма по скалам одному человеку стало плохо с сердцем, группа по рации запросила помощь, вылетел вертолёт с врачом кардиологом, которого с зависшего вертолёта спускали на ледник, площади для посадки не было, врач оказал первую помощь и принял решение остаться с пациентом, так как поднять пациента на борт не было возможности в его состоянии. Группа начала спуск, во время которого произошёл сход лавины, группа завершила спуск, пациент выжил, в лавине погиб врач кардиолог рискнувший жизнью для спасения альпиниста. Вечная память всем, кого забрал Актру за годы горвосхождений, но этот врач был за всё время единственным погибшим во имя долга, а не по иным причинам, как например экипаж военного вертолёта совершивший за деньги вольный тур для мажоров, возжелавших съехать с ледника на сноубордах и в тумане грохнувшихся в вершину горы Актру, находящуюся выше ледника, экипаж и все туристы погибли, май 2002 года, пилоты боевые офицеры, прошедшие горячие точки, груди в орденах, опыт горных полётов, но по горам Алтая ранее не летали.
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