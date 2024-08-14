С каждым часом становилось хуже: туристку из Новосибирска спустили с вершины Белухи на вертолете

Об инциденте стало известно сегодня, 14 августа Источник: Министерство здравоохранения Республики Алтай











В Горном Алтае с горы Белухи с помощью санавиации спустили туристку из Новосибирска. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Алтай, когда девушка была на высоте, у нее резко заболел живот и состояние ухудшалось каждый час.

— Спасатели, находящиеся на озере, по спутниковой связи передали сообщение в МЧС. Вертолет с бригадой медиков совершил посадку на лесную поляну около озера. Пациентка на месте была осмотрена врачом санитарной авиации, после ее осмотра и необходимых лечебно-диагностических мероприятий доставлена на борт воздушного судна, — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения.



Реанимационная бригада экстренной консультативной медицинской помощи Центра медицины катастроф доставила девушку в республиканскую больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В начале августа стало известно, что в Алтайском крае двое туристов напали на продавщицу в Яровом. Неизвестные вынесли 14 сувенирных ножей.