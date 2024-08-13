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Две машины столкнулись в Новосибирске

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Происшествия «Фура половину полосы перекрыла»: две машины столкнулись на Петухова — одна из них врезалась в столб

«Фура половину полосы перекрыла»: две машины столкнулись на Петухова — одна из них врезалась в столб

По данным Госавтоинспекции, в аварии есть пострадавшие

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1 комментарий
Авария произошла в районе гипермаркета «Лента»

Вечером 13 августа на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщил редакции читатель НГС Георгий К., на дороге столкнулись фура и легковая машина.

По его словам, авария произошла в районе гипермаркета «Лента» на улице Петухова. Новосибирец сфотографировал место дорожно-транспортного происшествия.

— Фура и машина, которая врезалась в светофор на пешеходном переходе, — заявил новосибирец. — Фура половину полосы перекрыла.

Место ДТП сфотографировал очевидец

Читатель НГС уточнил, что на месте находятся сотрудники полиции. В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска корреспонденту издания сообщили, что, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

— Водителя легковой машины в тяжелом состоянии увезла скорая, — сообщили в ведомстве. — Пострадал пассажир легкового автомобиля, тоже доставлен в больницу.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС

13 августа в Новосибирской области водитель фуры потерял управление и врезался в «Газель». В аварии погиб 26-летний мужчина.

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ДТП Авария Петухова Госавтоинспекция
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Комментарии
1
жму 200
13 августа 2024, 19:21
минус ведро с чушпаном, меньше пробка 🤣🤣🤣
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