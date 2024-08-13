«Фура половину полосы перекрыла»: две машины столкнулись на Петухова — одна из них врезалась в столб

Авария произошла в районе гипермаркета «Лента» Источник: читатель НГС Георгий К.











Вечером 13 августа на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщил редакции читатель НГС Георгий К., на дороге столкнулись фура и легковая машина.



По его словам, авария произошла в районе гипермаркета «Лента» на улице Петухова. Новосибирец сфотографировал место дорожно-транспортного происшествия.



— Фура и машина, которая врезалась в светофор на пешеходном переходе, — заявил новосибирец. — Фура половину полосы перекрыла.

Место ДТП сфотографировал очевидец Источник: читатель НГС Георгий К.











Читатель НГС уточнил, что на месте находятся сотрудники полиции. В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска корреспонденту издания сообщили, что, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.



— Водителя легковой машины в тяжелом состоянии увезла скорая, — сообщили в ведомстве. — Пострадал пассажир легкового автомобиля, тоже доставлен в больницу.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС Источник: 2ГИС









