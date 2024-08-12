Увезли на скорой: 16-летний подросток на мопеде попал под колеса Toyota — видео

Авария произошла на улице Бронной Источник: ГАИ Новосибирска, АСТ-54 Black / T.me











16-летний парень на мопеде попал под колеса автомобиля Toyota в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.



Авария произошла в понедельник, 12 августа, на улице Бронной. 16-летний парень ехал на мопеде марки Alfa со стороны улицы Петухова. В пути, у дома по адресу Бронная, 7, парень попал под колеса автомобиля Toyota — его водитель поворачивал налево. Сообщается, что молодой человек не убедился в безопасности маневра.

Источник: АСТ-54 Black / T.me

Пострадал 16-летний мопедист, его доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, данных о состоянии пострадавшего нет.



На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.

