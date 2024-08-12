Увезли на скорой: 16-летний подросток на мопеде попал под колеса Toyota — видео

16-летний парень на мопеде попал под колеса автомобиля Toyota в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.
Авария произошла в понедельник, 12 августа, на улице Бронной. 16-летний парень ехал на мопеде марки Alfa со стороны улицы Петухова. В пути, у дома по адресу Бронная, 7, парень попал под колеса автомобиля Toyota — его водитель поворачивал налево. Сообщается, что молодой человек не убедился в безопасности маневра.
Пострадал 16-летний мопедист, его доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, данных о состоянии пострадавшего нет.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.
В конце июля двое 13-летних подростков на мопеде попали под колеса автомобиля Honda на улице Котовского. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.