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Происшествия Увезли на скорой: 16-летний подросток на мопеде попал под колеса Toyota — видео

Увезли на скорой: 16-летний подросток на мопеде попал под колеса Toyota — видео

Авария произошла в Кировском районе

861
12 комментариев
Авария произошла на улице Бронной

16-летний парень на мопеде попал под колеса автомобиля Toyota в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.

Авария произошла в понедельник, 12 августа, на улице Бронной. 16-летний парень ехал на мопеде марки Alfa со стороны улицы Петухова. В пути, у дома по адресу Бронная, 7, парень попал под колеса автомобиля Toyota — его водитель поворачивал налево. Сообщается, что молодой человек не убедился в безопасности маневра.

Пострадал 16-летний мопедист, его доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, данных о состоянии пострадавшего нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.

В конце июля двое 13-летних подростков на мопеде попали под колеса автомобиля Honda на улице Котовского. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Комментарии
13
Татьяна 53
12 августа 2024, 20:57
Скорее бы уже вышли на учёбу, или погода сменилась.
кулькулятр
12 августа 2024, 21:04
Парень ехал прямо, а водитель поворачивал. Стало быть, виноват водитель, что не убедился в безопасности маневра.
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