Лежит спиной на асфальте: мужчина на моноколесе попал под колеса Honda в центре Новосибирска — видео

В центре Новосибирска молодой человек на моноколесе попал под колеса автомобиля Honda. Информацией о происшествии поделилась журналист НГС Александра Бруня.
Авария произошла около 18 часов, на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе.
— Лежит парень, на месте сотрудники полиции, врачей пока нет. Парень был на моноколесе, сейчас на спине на асфальте лежит, живой, — рассказала Александра Бруня.
Из-за аварии улица Орджоникидзе в сторону Вокзальной магистрали собралась большая пробка, также затруднено движение по части Красного проспекта.
Корреспондент НГС обратился за комментарием по аварии в городской отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации материала информация не поступила.
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