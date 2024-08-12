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Происшествия Лежит спиной на асфальте: мужчина на моноколесе попал под колеса Honda в центре Новосибирска — видео

Лежит спиной на асфальте: мужчина на моноколесе попал под колеса Honda в центре Новосибирска — видео

Из-за аварии на перекрестке собралась пробка

3 531
36 комментариев
Авария произошла около 18 часов

В центре Новосибирска молодой человек на моноколесе попал под колеса автомобиля Honda. Информацией о происшествии поделилась журналист НГС Александра Бруня.

Авария произошла около 18 часов, на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе.

— Лежит парень, на месте сотрудники полиции, врачей пока нет. Парень был на моноколесе, сейчас на спине на асфальте лежит, живой, — рассказала Александра Бруня.

Из-за аварии улица Орджоникидзе в сторону Вокзальной магистрали собралась большая пробка, также затруднено движение по части Красного проспекта.

Корреспондент НГС обратился за комментарием по аварии в городской отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации материала информация не поступила.

В начале августа на Михайловской набережной электросамокатчик сбил трехлетнюю девочку. Водитель самоката скрылся, его ищет полиция.

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Новосибирск ДТП Моноколесо ГАИ
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Комментарии
38
233143581
12 августа 2024, 19:06
Когда уже этот "цирк" с одноколёсниками и самокатчиками на дорогах прекратят? :-( Нормальные шофера и вменяемые автолюбители уже за баранку лишний раз не садятся. Потому что боятся и не хотят себе проблем на ровном месте, из за этих циркачей-камикадзе.
styil
12 августа 2024, 18:51
опять, как и вокзальной девушку, обвинят водителя?
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