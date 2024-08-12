Лежит спиной на асфальте: мужчина на моноколесе попал под колеса Honda в центре Новосибирска — видео

Авария произошла около 18 часов Источник: Александра Бруня/NGS.RU











В центре Новосибирска молодой человек на моноколесе попал под колеса автомобиля Honda. Информацией о происшествии поделилась журналист НГС Александра Бруня.



Авария произошла около 18 часов, на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе.



— Лежит парень, на месте сотрудники полиции, врачей пока нет. Парень был на моноколесе, сейчас на спине на асфальте лежит, живой, — рассказала Александра Бруня.



Из-за аварии улица Орджоникидзе в сторону Вокзальной магистрали собралась большая пробка, также затруднено движение по части Красного проспекта.

Источник: Александра Бруня/NGS.RU

Корреспондент НГС обратился за комментарием по аварии в городской отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации материала информация не поступила.

