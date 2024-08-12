На Бердском заводе лопнул 40-литровый баллон с аммиаком — эвакуировали 100 человек

Об инциденте на заводе сообщает служба 112 Источник: Анжелика Вернер / 2ГИС











Днем 12 августа в Бердске на территории электромеханического завода лопнул баллон с аммиаком. С места происшествия эвакуировали 100 человек. Об этом сообщили в группе «Служба 112 Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Звонок в службу поступил в 11:06. Сотрудник завода сообщил, что в одном из корпусов произошла разгерметизация баллона.

— В связи с чем была проведена эвакуация сотрудников (около 100 человек). Применено комплексное реагирование, задействованы службы: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, ЕДДС, — сказано в сообщении службы 112.



По данным «Контур.Фокуса», АО «БЭМЗ» образовали в 1994 году, гендиректор предприятия — Василий Юрченко, экс-губернатор Новосибирской области. Акционеры, по состоянию на лето 2023 года, — Сергей Савченков (59,52%), ООО «Инжиниринг» (22,66%), Александр Загородский (около 0,01%). На конец 2021 года выручка организации составила 937,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 56,6 миллиона рублей.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС подтвердили, что в 12:40 по поступило сообщение, что на территории завода произошел выход аммиака из баллона объемом 40 литров.



— Угрозы населению нет. Самостоятельно эвакуировались 8 человек персонала. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Корреспондент издания позвонил на несколько номеров телефонов, которые указаны на сайте Бердского электромеханического завода, но никто не ответил на звонок.



В конце июля в Новосибирске посетителей торгового центра засыпало порошком во время пожарной тревоги. Во время эвакуации никто не пострадал.