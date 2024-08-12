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Происшествия Nissan упал в кювет после аварии на Большевистской — три человека пострадали

Nissan упал в кювет после аварии на Большевистской — три человека пострадали

В автомобиль врезался Subaru Levorg

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3 комментария
ДТП произошло вечером в воскресенье

В Новосибирске вчера, 11 августа, на улице Большевистской в кювет упал автомобиль Nissan Sunny. ДТП произошло в 22:45.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ Новосибирска, в Октябрьском районе 38-летний водитель ехал за рулем Subaru Levorg со стороны улицы Инюшенской в сторону улицы Выборной. Возле дома по адресу улицы Большевистской, 193 водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с Nissan Sunny, которым управлял 25-летний водитель. Из-за столкновения автомобиль Nissan упал в кювет справа.

В результате ДТП пострадал водитель Subaru и два пассажира Nissan: 26-летний и 20-летний парни. Характер травм уточняется. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

Вчера, в воскресенье, водитель белого Mazda Demio протаранил киоски и дорожные знаки у остановочного павильона «Жилмассив Волочаевский». ДТП попало на камеру видеорегистратора.

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ДТП Авария Новосибирск Большевистская
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Комментарии
4
Гость
12 августа 2024, 12:12
Праворульный хлам
Гость
12 августа 2024, 12:11
т.Бендер попал под очередную лошадь.
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