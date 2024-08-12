Ничего неизвестно почти две недели: в Советском районе пропала 40-летняя женщина

Женщину не могут найти почти две недели Источник: «Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области» / «ВКонтакте», Александр Ощепков / NGS.RU











В Советском районе Новосибирска пропала 40-летняя Бактыгуль Кулматова. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».



Волонтёры уточняют, что женщина пропала 31 июля — с того дня о её местонахождении ничего не известно. На связь пропавшая не выходит.

Источник: «Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области» / «ВКонтакте»











Приметы женщины: рост 158 сантиметров, плотное телосложение, волосы чёрные, глаза карие. Во что Бактыгуль была одета в день исчезновения — неизвестно.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Бактыгуль Кулматовой, волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8–800–700–54–52 или 112.



Ранее НГС писал, что в Новосибирске ищут 21-летнего студента, который пропал в конце июля.

