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Происшествия Ничего неизвестно почти две недели: в Советском районе пропала 40-летняя женщина

Ничего неизвестно почти две недели: в Советском районе пропала 40-летняя женщина

Поисками занимаются волонтеры

494
7 комментариев
Женщину не могут найти почти две недели

В Советском районе Новосибирска пропала 40-летняя Бактыгуль Кулматова. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтёры уточняют, что женщина пропала 31 июля — с того дня о её местонахождении ничего не известно. На связь пропавшая не выходит.

Приметы женщины: рост 158 сантиметров, плотное телосложение, волосы чёрные, глаза карие. Во что Бактыгуль была одета в день исчезновения — неизвестно.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Бактыгуль Кулматовой, волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8–800–700–54–52 или 112.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске ищут 21-летнего студента, который пропал в конце июля.

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Комментарии
7
Фродо Бэггинс
12 августа 2024, 11:25
россиянка
Фродо Бэггинс
12 августа 2024, 11:25
сибирячка...
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