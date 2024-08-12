Два подростка ушли из новосибирского лагеря и не вернулись — их разыскивают

Подростки пропали на прошлой неделе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Два 17-летних подростка сбежали из новосибирского лагеря. 12 августа о происшествии рассказал заместитель начальника Главного управления МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.



— Более 8 тысяч детей отдыхают в лагерях, четыре происшествия за неделю произошло на территории лагерей. Одно из них связано с уходом двоих несовершеннолетних 2007 года рождения. Розыскные мероприятия организованы и продолжаются, — сообщил Кирилл Травин на оперативном совещании.

Год назад две девочки 17 и 14 лет сбежали из лагеря «Пионер» под Новосибирском, они выходили на связь, но в центр не возвращались.