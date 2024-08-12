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Происшествия Два подростка ушли из новосибирского лагеря и не вернулись — их разыскивают

Два подростка ушли из новосибирского лагеря и не вернулись — их разыскивают

О происшествии сообщил заместитель начальника ГУ МВД региона

1 851
16 комментариев
Подростки пропали на прошлой неделе

Два 17-летних подростка сбежали из новосибирского лагеря. 12 августа о происшествии рассказал заместитель начальника Главного управления МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.

— Более 8 тысяч детей отдыхают в лагерях, четыре происшествия за неделю произошло на территории лагерей. Одно из них связано с уходом двоих несовершеннолетних 2007 года рождения. Розыскные мероприятия организованы и продолжаются, — сообщил Кирилл Травин на оперативном совещании.

Если вам что-либо известно о пропаже подростков, расскажите об этом редакции НГС.
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Год назад две девочки 17 и 14 лет сбежали из лагеря «Пионер» под Новосибирском, они выходили на связь, но в центр не возвращались.

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Комментарии
16
Гость
12 августа 2024, 10:46
Каникулы строгого режима
Кошь летучая
12 августа 2024, 11:03
Из какого именно лагеря они сбежали? Трудового, юнармейского или еще какого-такого? Мои ровесники в 17 лет в обычном детском лагере бывали только вожатыми.
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