Машина рухнула с обрыва в Дагестане, внутри была женщина с ребенком: новости 11 августа

В Дагестане случилось смертельное ДТП Источник: criminal_chronicle / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 августа.



Осколки ракеты упали на жилой дом в Курской области

Курская область подвергается атакам ВСУ на протяжении всей недели. Ночью по столице региона нанесли массированный удар. Одна из сбитых ракет упала на жилой дом. На месте происшествия начался пожар. Его уже ликвидировали.

— В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь, — сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.



Жильцов дома эвакуировали Источник: glavaigorkutsak / T.me











После атак ВСУ на стационарном лечении в Курской области находятся 69 пострадавших, включая 8 детей. Как заявили в Минздраве, 17 человек еще в тяжелом состоянии.



Источник: glavaigorkutsak / T.me











Специалисты МЧС обследовали территорию в Курске после ночного прилета и установили траекторию падения поражающих элементов. По предварительным данным, сначала осколки сбили два дерева, а потом попали в дом.



— Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете, — сообщил один из пиротехников МЧС.

По его словам, из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами.



Лукашенко привел в готовность военную технику на границе с Украиной

Подразделения одного из механизированных соединений ВС Белоруссии привели в готовность, сообщили в Минобороны республики.

Ранее министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на гомельском и мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

Источник: modmilby / T.me

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что намерен лично разобраться с неспокойной ситуацией на границе с Украиной. Он сказал об этом во время общения с жителями Городища, расположенного в Барановичском районе.

Лукашенко отметил, что Минск внимательно следит за сложившейся ситуацией. Поэтому белорусские власти готовы оперативно отреагировать на любые события. В том числе на провокации.

Машина с ребенком и женщиной в салоне скатилась с обрыва в Дагестане. Оба погибли

С высоты 110 метров в Табасаранском районе Дагестана упала машина. Внутри были мама с дочкой, они погибли. Об этом сообщает МВД региона.

Источник: criminal_chronicle / T.me











43-летняя женщина за рулем «Соляриса» ехала по трассе, когда у машины спустило заднее колесо. Она остановилась и вышла посмотреть на поломку, но автомобиль покатился с обрыва. Остановить его водитель не успела, и «Солярис» упал с высоты 110 метров.



В салоне была 13-летняя девочка и 37-летняя женщина, их было не спасти. По данным РИА Новости, все трое были родственниками.



Подросток погиб и три пострадали в салоне каршеринга в Москве

Водитель каршеринга попал в аварию и скрылся с места ДТП на Юго-Западе Москвы. Погиб 15-летний юноша, он умер до приезда медиков. Еще троих молодых людей, одному из которых 13 лет, увезли в больницу.

Источник: moscowproc / T.me











Источник: moscowproc / T.me











Водитель скрылся с места ДТП. Позже его задержали. За рулем сидел 15-летний подросток.

Источник: moscowproc / T.me