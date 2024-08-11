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Происшествия эксклюзив Упала со второго этажа: труп женщины нашли под окнами дома под Новосибирском

Упала со второго этажа: труп женщины нашли под окнами дома под Новосибирском

Следователи проводят проверку

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7 комментариев
Инцидент произошел в микрорайоне Южный

В Искитиме Новосибирской области погибла женщина, которая упала с высоты второго этажа. О происшествии НГС сообщила местная жительница Ольга.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 августа.

— Женщина упала со второго этажа. Это микрорайон Южный, один из домов. Все произошло примерно в 18 часов, — рассказала НГС Ольга.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили о проведении уголовно-процессуальной проверки по факту обнаружения тела женщины во дворе одного из домов в городе Искитиме.

Следователи проводят осмотр места происшествия устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В середине июля в Новосибирске женщина выпала с 13-го этажа. Сибирячка выжила, но получила травмы лёгких.

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Комментарии
8
Олег0707
11 августа 2024, 20:14
Сколько женщине лет: 2 или 82?
Гость
11 августа 2024, 20:03
💩иванов, 🐷безграмотная.
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