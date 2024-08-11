Упала со второго этажа: труп женщины нашли под окнами дома под Новосибирском

В Искитиме Новосибирской области погибла женщина, которая упала с высоты второго этажа. О происшествии НГС сообщила местная жительница Ольга.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 августа.
— Женщина упала со второго этажа. Это микрорайон Южный, один из домов. Все произошло примерно в 18 часов, — рассказала НГС Ольга.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили о проведении уголовно-процессуальной проверки по факту обнаружения тела женщины во дворе одного из домов в городе Искитиме.
Следователи проводят осмотр места происшествия устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В середине июля в Новосибирске женщина выпала с 13-го этажа. Сибирячка выжила, но получила травмы лёгких.