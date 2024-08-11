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Происшествия «Скончалась в машине скорой»: водитель Lifan сбил женщину на пешеходном переходе на Шлюзе

«Скончалась в машине скорой»: водитель Lifan сбил женщину на пешеходном переходе на Шлюзе

Проводится проверка

883
2 комментария
ДТП произошло днём 11 августа

В Советском районе Новосибирска 11 августа произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 75-летний водитель Lifan X60 двигался по улице Балтийская в направлении Бердского шоссе.

Мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария случилась под знаком «пешеходный переход»

63-летняя пострадавшая получила травмы, её пытались спасти врачи. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, уточнили в ведомстве.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске водитель Mazda снёс ларьки на остановке и скрылся.

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Новосибирск ДТП Шлюз Советский район
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Комментарии
4
Гость
11 августа 2024, 15:10
этот северный проезд (балтийская), ненормально сделаные пешеходные переходы. очень неудобно. приходится переходить вне их зоны. водители, хоть бы один остановился! несутся. или дружно едут в своей пробке. куда там ехать то на скорости.
Гость
11 августа 2024, 15:13
Пенсионный Фонд России доволен такой новостью.
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