«Скончалась в машине скорой»: водитель Lifan сбил женщину на пешеходном переходе на Шлюзе

В Советском районе Новосибирска 11 августа произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 75-летний водитель Lifan X60 двигался по улице Балтийская в направлении Бердского шоссе.
Мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
63-летняя пострадавшая получила травмы, её пытались спасти врачи. Женщина скончалась в машине скорой помощи.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, уточнили в ведомстве.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске водитель Mazda снёс ларьки на остановке и скрылся.
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