От машины осталась груда металла: подросток без водительских прав на «Жигулях» столкнулся с грузовиком под Новосибирском

Под Новосибирском 16-летний подросток без водительского удостоверения врезался в грузовик Nissan Condor. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла недалеко от села Ленинское.
— Юноша ехал по трассе Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС в сторону Новосибирска и во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Condor, которым управлял 39-летний мужчина, — пояснили в инспекции.
В результате аварии 16-летний молодой человек получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.
Ранее в центре Новосибирска водитель автомобиля Toyota Corona въехал в «Газель» после массового ДТП.
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