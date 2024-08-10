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Происшествия От машины осталась груда металла: подросток без водительских прав на «Жигулях» столкнулся с грузовиком под Новосибирском

От машины осталась груда металла: подросток без водительских прав на «Жигулях» столкнулся с грузовиком под Новосибирском

Авария произошла недалеко от села Ленинское

3 737
27 комментариев
Один человек попал в больницу

Под Новосибирском 16-летний подросток без водительского удостоверения врезался в грузовик Nissan Condor. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла недалеко от села Ленинское.

— Юноша ехал по трассе Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС в сторону Новосибирска и во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Condor, которым управлял 39-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате аварии 16-летний молодой человек получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.

Ранее в центре Новосибирска водитель автомобиля Toyota Corona въехал в «Газель» после массового ДТП.

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Комментарии
29
Татьяна 53
10 августа 2024, 17:47
Устроил проблему водителю грузовика.
Мрр
10 августа 2024, 17:29
Опять онжеребенок. Когда будут рейды по таким деткам? Сколько их должно покалечиться ещё или других покалечить? Вот когда родителям будут давать реальный срок за то, что их несовершеннолетний ребенок выехал на дорогу на средстве повышенной опасности, только тогда это прекратится.
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