Искали сто человек: в Кузбассе нашли пропавшего семилетнего мальчика

Ребенка нашла полиция Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В городе Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области пропал семилетний мальчик. Его искал личный состав городского отделения полиции, следователи и волонтеры. Мать ребенка зашла домой после прогулки сыном, мальчик остался гулять на улице. Когда через 30 минут женщина вышла во двор, мальчика там уже не было.



Как сообщали наши коллеги из NGS42.RU, со ссылкой на региональный СК и источник, близкий к силовым структурам, по факту пропажи возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу уточнили, что 9 августа около 18:00 мальчик ушел гулять и не вернулся. В последний раз его видели на улице Юргинской с самокатом черного цвета с ярко-желтыми колесами.

Пропавшему на вид 10–12 лет, у него худощавое телосложение, короткие светлые волосы. На лице около глаза есть родимое пятно. На момент исчезновения мальчик был одет в черную футболку с черно-сине-белыми полосками, серые шорты с зелеными полосками и черно-оранжевые кроссовки.



О пропаже ребенка около полуночи в полицию сообщила его 30-летняя мать. Для поисков по тревоге подняли личный состав городского отдела МВД, к ним также присоединились сотрудники СК, мэрии и волонтеры — в общей сложности больше 100 человек.



В кузбасском управлении Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту исчезновения семилетнего мальчика.



— По предварительной информации, 9 августа в вечернее время семилетний ребенок гулял на придворовой территории на улице Юргинской в Ленинске-Кузнецком, где проживает вместе с мамой. Около 18:00 мама после прогулки с сыном зашла на 30 минут домой, после чего вышла во двор, но сына не обнаружила. До настоящего времени его местонахождение не установлено, — рассказали в региональном управлении СК.



В поисках участвовали следователи, полицейские, спасатели и волонтеры.

Ранее НГС писал о том, что в городе Оби пропала 44-летняя женщина. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области.