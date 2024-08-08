Дом американского журналиста, побывавшего в Новосибирске, обыскало ФБР — в город его привозил Александр Зырянов

Скотт Риттер (в центре) приезжал в Новосибирск по приглашению главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова Источник: t.me / ScottRitter











Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обыскали дом бывшего американского разведчика, журналиста Скотта Риттера. Он известен своим благосклонным отношением к российским властям и недавней поездкой в Новосибирск по приглашению главы региональной «Корпорации развития» Александра Зырянова.

Обыски прошли в доме журналиста в Делморе (штат Нью-Йорк) в рамках «федерального расследования», сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ. Скотт Риттер предполагает, что преследование связано с его частыми комментариями по поводу мировых событий для российских телеканалов RT и Sputnik.

— Они интересуются в первую очередь моими связями с RT и Sputnik, а именно тем, что я якобы получаю указания прямо от RT и Sputnik и получаю вознаграждения за это. А это означало бы, что я работаю на российское правительство, — пояснил журналист в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что сотрудники ФБР пробыли в его доме около 5 часов и досконально изучили информацию в ноутбуке, телефоне и других электронных устройствах. Скотт Риттер отверг обвинения в том, что он может являться иностранным агентом. По его словам, деньги от RT и Sputnik нельзя расценивать, как вознаграждение за поддержку российских властей, поскольку он просто выполняет свой журналистский долг.

В мае 2023 года Скотт Риттер побывал в Новосибирске по приглашению главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Он провел встречу с читателями своей книги «Гонка разоружения», а также дал интервью местным журналистам, в котором призвал власти США сесть за стол переговоров с российскими дипломатами.

Александр Зырянов сегодня находится в следственном изоляторе по делу о получении взяток. По версии новосибирских силовиков, глава «Корпорации развития НСО» получал деньги и дорогостоящие услуги от коммерсантов, а взамен обеспечивал их выгодными госконтрактами.