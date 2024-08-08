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Происшествия «На месте работает реанимация»: на площади Маркса произошло ДТП — собралась пробка

«На месте работает реанимация»: на площади Маркса произошло ДТП — собралась пробка

Авария случилась на перекрестке

8 395
31 комментарий
ДТП произошло сегодня, 8 августа

В Новосибирске на площади Карла Маркса произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Инцидент произошел сегодня, 8 августа.

— На площади Карла Маркса, возле «Калейдоскопа», столкновение двух легковушек. На месте работает реанимация, — рассказали в «Инцидент Новосибирск».

На площади Маркса собрались пробки

По данным 2ГИС, на месте ДТП, на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней и Покрышкина, появилась пробка. На соседнем перекрестке час назад тоже произошло ДТП. Как пишет пользователь 2ГИС — там Infiniti пытался обогнать Toyota Prius.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

Сегодня, 8 августа, утром ДТП произошло недалеко от остановки «Пост ГАИ» на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска. Автомобили перекрыли две полосы.

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ДТП Новосибирск 2ГИС Площадь Маркса
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Комментарии
31
275239151
8 августа 2024, 12:50
Торопыги... Теперь никто никуда не торопится
Bream
8 августа 2024, 13:01
любопытное ДТП. там через трамвайные пути особо не полетаешь а тут скорость была хорошая у обоих судя по всему
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