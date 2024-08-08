«На месте работает реанимация»: на площади Маркса произошло ДТП — собралась пробка

ДТП произошло сегодня, 8 августа Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»











В Новосибирске на площади Карла Маркса произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Инцидент произошел сегодня, 8 августа.

— На площади Карла Маркса, возле «Калейдоскопа», столкновение двух легковушек. На месте работает реанимация, — рассказали в «Инцидент Новосибирск».

На площади Маркса собрались пробки Источник: 2ГИС











По данным 2ГИС, на месте ДТП, на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней и Покрышкина, появилась пробка. На соседнем перекрестке час назад тоже произошло ДТП. Как пишет пользователь 2ГИС — там Infiniti пытался обогнать Toyota Prius.



Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

Сегодня, 8 августа, утром ДТП произошло недалеко от остановки «Пост ГАИ» на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска. Автомобили перекрыли две полосы.