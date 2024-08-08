НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +24

3 м/c,

южн.

 741мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,95
EUR 93,84

СРОЧНО

Задержан подозреваемый в стрельбе у кафе

Лихачка сбила подростка
Как защититься от мошенников
Госкорпорации ссылают в Сибирь
Жизнь как в кино
Как живут в сибирской «Индии»
Где учатся отличники
Приметы о зачатии
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Происшествия Возвращались с похорон друга, врезавшегося в скорую, — подробности аварии с пятью погибшими в Сибири

Возвращались с похорон друга, врезавшегося в скорую, — подробности аварии с пятью погибшими в Сибири

А за пару дней до своей собственной смерти желали другу спать спокойно

7 198
30 комментариев
Кадры с места аварии

Стали известны подробности гибели пятерых человек в аварии на трассе в Боготольском районе Красноярского края. Напомним, накануне днем водитель «Тойоты» с тремя женщинами и подростком ехал со стороны Боготола по направлению в Ачинск, вырулил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». В легковой машине никто не выжил, авто смяло, большегруз перевернулся, его водитель попал в больницу.

Машины выбросило на обочину

Как рассказал NGS24.RU один из местных жителей, компания возвращалась с похорон близкого человека. Он погиб в аварии субботу. Парень ночью на встречке врезался в УАЗ. В результате погибли оба водителя и пассажир УАЗа. Также пострадал 18-летний пассажир.

На спидометре почти 150 километров в час
Фото с места аварии, где погиб парень

После аварии с пятью погибшими возбудили уголовное дело. Сейчас в нем также разбирается прокуратура.

Ранее НГС писал о том, что автобус из Новосибирска попал в аварию на красноярской трассе. В результате пострадали четыре человека.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП с 5 погибшими Смертельная авария Боготольский район Похороны
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
8 августа 2024, 11:57
Какой кошмар, 150 км на спидометре. Какая опасная манера вождения. Очень опасный чувачек для нас простым шоферов. Мы едем с семьями, а они носятся. Сам я мастер спорта по велогонкам. Знаю не по наслышке, что такое скорость и безалаберность на дороге. Жалко женщин погибших и ребенка и шофера с грузовика
Гость
8 августа 2024, 11:46
Там что в раю, блатные места раздают, куда все гонят?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Знакомства

Александр,42

Танюшка,42

Лилия,34

Владимир,61

Neogidanno,37

Олега,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление