Возвращались с похорон друга, врезавшегося в скорую, — подробности аварии с пятью погибшими в Сибири

Стали известны подробности гибели пятерых человек в аварии на трассе в Боготольском районе Красноярского края. Напомним, накануне днем водитель «Тойоты» с тремя женщинами и подростком ехал со стороны Боготола по направлению в Ачинск, вырулил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». В легковой машине никто не выжил, авто смяло, большегруз перевернулся, его водитель попал в больницу.
Как рассказал NGS24.RU один из местных жителей, компания возвращалась с похорон близкого человека. Он погиб в аварии субботу. Парень ночью на встречке врезался в УАЗ. В результате погибли оба водителя и пассажир УАЗа. Также пострадал 18-летний пассажир.
После аварии с пятью погибшими возбудили уголовное дело. Сейчас в нем также разбирается прокуратура.
Ранее НГС писал о том, что автобус из Новосибирска попал в аварию на красноярской трассе. В результате пострадали четыре человека.
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