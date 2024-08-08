Возвращались с похорон друга, врезавшегося в скорую, — подробности аварии с пятью погибшими в Сибири

Кадры с места аварии Источник: читатель NGS24.RU











Стали известны подробности гибели пятерых человек в аварии на трассе в Боготольском районе Красноярского края. Напомним, накануне днем водитель «Тойоты» с тремя женщинами и подростком ехал со стороны Боготола по направлению в Ачинск, вырулил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». В легковой машине никто не выжил, авто смяло, большегруз перевернулся, его водитель попал в больницу.

Машины выбросило на обочину Источник: Госавтоинспекция Красноярского края











Как рассказал NGS24.RU один из местных жителей, компания возвращалась с похорон близкого человека. Он погиб в аварии субботу. Парень ночью на встречке врезался в УАЗ. В результате погибли оба водителя и пассажир УАЗа. Также пострадал 18-летний пассажир.

На спидометре почти 150 километров в час Источник: фото с личной страницы погибшего, предоставлено читателем NGS24.RU











Фото с места аварии, где погиб парень Источник: Госавтоинспекция Красноярского кря











После аварии с пятью погибшими возбудили уголовное дело. Сейчас в нем также разбирается прокуратура.

Ранее НГС писал о том, что автобус из Новосибирска попал в аварию на красноярской трассе. В результате пострадали четыре человека.