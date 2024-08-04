«Эй! Кто-нибудь слышит? Отзовись!» Репортаж из Нижнего Тагила, где после взрыва газа в пятиэтажке погибли 10 человек

Два дня спасатели доставали людей из-под завалов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Первого августа в Нижнем Тагиле прогремел взрыв, который уничтожил два десятка квартир в доме № 81 на улице Сибирской и перечеркнул жизни их жильцов. Жертвами трагедии стали 10 человек, еще 11 человек находятся в больницах.

Разборы завалов продолжались почти двое суток. Журналисты E1.RU работали на месте событий и оперативно рассказывали о том, что там происходило. Теперь пришло время обернуться и еще раз вспомнить один из этих трагичных дней. Далее — рассказ нашей коллеги из E1.RU Ирины Порозовой.

— Ты знаешь, какой был ужасный грохот! Я как раз была рядом, когда это случилось, — на почту ходила и слышала всё собственными ушами! Поднялся дым. Как было страшно!

За столиком летнего кафе у магазина на улице Зари сидят две пенсионерки. Одна рассказывает другой о вчерашнем взрыве, а вторая молча слушает.

Мы идем к рухнувшей пятиэтажке. Дорогу перекрыли, чтобы подогнать спецтехнику к месту ЧП. Кругом машины полиции и МЧС. Весь двор по периметру обнесли красно-белой сигнальной лентой, за нее пропускают только членов пострадавших семей. Со всех сторон столпились жители соседних домов.

— Я живу неподалеку отсюда, в нескольких сотнях метров. Когда случился взрыв, сначала не удивилась, думала, как всегда, звук с полигона, но сын мне сразу сказал: «Мама, что-то стряслось!» — делится одна из местных жительниц.

Полиция не пропускает во двор тех, кто пришел просто посмотреть Источник: Ирина Порозова / E1.RU











Самая жуткая картина разрушенной части дома открывается со стороны улицы Сибирской. Я встаю прямо на углу, где ведутся разборы. Оттуда хорошо видно, что осталось от квартир, можно даже понять, кто там жил.

Вот, например, в квартире на четвертом этаже точно жила семья с детьми — на стене в комнате висят снегокат и «бублик» для катания с горки, на шкафу — плюшевая игрушка, а с пола свисает руль от самоката. В прихожей осталась верхняя одежда хозяев.

От удара взрывной волны в доме выбило окна, шторы выглядывают наружу и развеваются на ветру. Теперь это только напоминание о былом времени. Для тех, кто тут жил, как раньше уже не будет.

Источник: Ирина Порозова / E1.RU











Пока я разглядываю обломки чьих-то жизней, спасатели активно ведут разбор завалов. Периодически они устраивают минуты тишины и отключают технику, надеясь услышать чьи-то голоса.

Местные жители мешками несут сюда продукты, воду и энергетики для спасателей и волонтеров. Кто-то приносит ведра — они нужны для сбора мелкого строительного мусора.

Тем, кто приходит с провизией, разрешают пройти за ленточку, но, отдав пакеты, они тут же должны вернуться обратно. Полиция строго следит за тем, чтобы никто лишний не проник на место ЧП.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Одну из женщин, которая принесла продукты, зовут Индира. У ее коллеги Екатерины под завалами уже почти сутки не могут найти семилетнего сына Дениса, который забежал в гости к знакомой незадолго до обрушения здания. Мама вместе с родней следит за спасательной операцией из двора, остальным туда нельзя.

— Нас не пускают, но мы очень переживаем. Вместе с волонтерами приносим продукты и сигареты, чтобы хоть как-то помочь, — говорит Индира.

Встречаем еще двух девушек, которые принесли продукты. Одна из подруг в слезах.

— Что вы увидели?

— Детские игрушки разбросаны. Невозможно оставаться равнодушными в такой ситуации.

Двое мужчин в военной форме подзывают полицейского, который стоит за лентой.

— Хотим помочь. Нужна какая-то помощь?

— Пока не требуется, — отвечают им. — Но если реально хотите, обратитесь в штаб. Всё через него.

Источник: Ирина Порозова / E1.RU











С третьей попытки нам всё же удается по удостоверению прессы пройти во двор. Здесь тоже всё огорожено лентой, дальше журналистам заходить нельзя.

Над двором висит серое облако пыли, которое тут же оседает на коже и одежде. Тяжело дышать. Страшно представить, каково спасателям.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Следующие несколько часов проходят одинаково. Сначала спасатели с помощью тяжелой техники разгребают крупные куски бетона, потом останавливают работы, чтобы послушать, не зовет ли кто-то на помощь, а затем всё повторяется по несколько раз.

— Эй! Кто-нибудь слышит? Отзовись! — надрываясь, кричит кто-то из спасателей.

— Полина, это папа! Постучись, поскребись! — подключается отец одной из девочек, оказавшейся под завалами.

В ответ на крики — тишина. Ком в горле.

Родственница семилетнего Дениса говорит кому-то по телефону:

— Как страшно видеть, как этот паршивый кран поднимает в воздух чьи-то диваны, а она сидит и ждет. Я просто глажу ее по спине, а она плачет, плачет.

Речь про маму мальчика Екатерину.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Начинается дождь. Сначала редко бьет крупными каплями по лицу, потом заряжает сильнее. Теперь это ливень с громом и молниями.

Все наблюдающие за ходом работ надевают дождевики и уходят под козырьки подъездов. Спасатели сначала стараются не замечать дождь, но потом ненадолго всё же приостанавливают работы.

Всё, что осталось от духовки Источник: Ирина Порозова / E1.RU











Мы тоже пережидаем непогоду у одного из подъездов. Рядом с нами (видимо, со своими родственниками) стоит Мария, у которой под завалами оказался супруг Анатолий.

— Мы жили вот здесь, прямо напротив, — показывает Мария. — Муж сейчас там, ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Лишь бы они не останавливали поиски.

— Как вы? — спрашиваю.

— Нормально.

Очевидно, что это не так, но женщина старается держаться.

Дальше мы наблюдаем за процессом из окна в подъезде. Когда дождь чуть-чуть утихает, спасатели снова берутся за дело.

Около 14:45 из-под руин достают тело человека. Его сразу покрывают мешком. Кто внутри — непонятно. У родственников, которые всё это время напряженно ждут новостей, начинают сдавать нервы.

Труп относят в оранжевый шатер Центра медицины катастроф Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Мария, жена Анатолия, начинает плакать и молиться. Не может найти себе места, мечется по двору. На ее поведение реагирует служебная овчарка. Когда женщина приближается к собаке, та громко лает.

Позже выясняется, что спасатели достали не Анатолия, а какую-то девочку. Кого именно, неясно. Медики из Центра медицины катастроф, волонтеры, спасатели — никто не говорит, чье тело в мешке. Напряжение растет.

Тем временем поиски продолжаются. Очередная минута тишины. В этот раз дольше, чем обычно. Кажется, спасатели услышали что-то из-под завалов.

— Так, тишину! — требует координатор.

Просят подойти родителей Полины. Снова кричат ее имя.

— Полина, Поля, постучи, отзовись!

— Кто-нибудь слышит! Э-э-эй!

К месту раскопок вызывают кинолога с собакой. Опять никого не нашли. Звучит команда «Работаем».

Кинолога с собакой привлекли к поиску людей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Волонтер поискового отряда «Скорпион» Михаил Борисов выходит пообщаться с журналистами. Он говорит, что шансы достать людей живыми сохраняются: еще слышны их отклики. Пострадавшие могут находиться в воздушных карманах, которые образуются между крупными плитами.

Наталья Ахатовна живет напротив места обрушения. В момент взрыва она была дома, ее окна как раз выходят на подъезд, где всё произошло.

— Взрыв был несусветный, я такого никогда не видела. У меня трех собак взрывной волной пронесло из кухни в спальню. Решетку из окна сбило. Я подскочила к окну, а здесь такая пелена, вообще ничего не видно. Она рассеялась через пять-десять минут, а я думала, мы в ней до утра будем сидеть. Из пелены побежали дети, которые на лавочке сидели, — вспоминает Наталья Ахатовна.

Они были все в крови, волосы сожженные, в пепле. Наталья Ахатовна, жительница соседнего дома

По словам соседки, все спецслужбы быстро отреагировали на ЧП. Скорые ехали сюда вереницей, добавляет Наталья Ахатовна.

Она говорит, что знала многих, кто жил в том доме. Кто-то только сделал ремонт и собирался заехать в обновленную квартиру, кто-то гордился своими шубами. Всё это так неважно сейчас.

Нам приходится прервать беседу с соседкой: вдруг воздух пронзают крики и женский плач. Это рыдают и бьются в истерике мама и бабушка Дениса. Все родные сразу бросаются к ним. Как выносят тело, мы не видим, но сразу всё становится понятно: мальчика нашли мертвым. Сердце разрывается от горя.

Вблизи снимать рыдающих родственников запрещают Источник: Ирина Порозова / E1.RU











Журналистам запрещают вести съемку.

— Уберите свои камеры! — требуют родственники.

— Ну что же вы! В любой профессии нужно оставаться человеком, — говорит полицейский.

Его коллега более категоричен:

— Вы что, нарываетесь на заявление? Будет вам заявление!

В воздухе над местом обрушения замечаю беспилотник. Один из спасателей объясняет, что дрон с помощью тепловизора указывает на места, где может находиться человек.

Напряжение на пределе. К месту ЧП начинают стекаться родственники Дениса, узнавшие страшную новость.

— Можно нам пройти, мы родственники!

Еще через несколько минут сюда прибегает Максим, старший брат Дениса. Он словно не замечает ограничительную ленту и проскакивает через нее.

— Что, какие-то проблемы? — прибегает возмущенный полицейский, но, поняв, что это за парень, ретируется.

Вскоре семья Дениса покидает двор. Еще через несколько минут сюда прибегает сотрудница полиции.

— Зови подмогу! Там массовая драка! — кричит она кому-то из коллег.

Кто с кем дерется, нам не видно, но понятно одно: нервы сдают уже у всех.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Снова начинается дождь. Укрыться от него решаем в палатке, где волонтерам и спасателям раздают еду. Тут же вспоминаю, что не ела больше 12 часов. Как-то не хотелось. Заботливые женщины, которые работают на полевой кухне, охотно кормят нас и согревают горячим чаем.

— Садитесь, что же вы стоя! — говорит мне одна из хозяюшек. — Ну что там, какие новости? Сколько человек достали?

За своими хлопотами она не успевает следить за ходом поисковой операции. Рассказываю ей, что известно к этому часу. Она переживает.

Какой-то мужчина хочет купить здесь сигареты. Спрашивает, сколько стоят.

— Нисколько. Так берите.

— Что, правда?

Самый теплый уголок Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











На выходе из палатки встречаем молодого волонтера. Парень просит не публиковать его имя — говорит, что не хочет хайпа на чужом горе. Молодой человек рассказывает, что в работах задействовано много ребят из студенческого корпуса спасателей. Двое его знакомых участвуют непосредственно в разборах. Вчера они работали до двух ночи, а сегодня вернулись.

Наш собеседник тоже был на площадке до двух ночи.

— Пришел домой поспать, а уснуть не могу. Часа полтора подремал и встал. Моя цель как волонтера — чтобы все спасатели и семьи пострадавших были накормлены. Очень много людей целыми сумками, пакетами несут еду, энергетики. Одна женщина принесла целую коробку сигарет, — говорит парень.

Перед отъездом нам удается пообщаться со спасателем отряда «Центроспас» МЧС России Дмитрием Коринных.

— Морально тяжело находить мертвых. А вот спасение живых — это очень хороший стимул продолжать работу, — отмечает он.

На месте трагедии возник стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и детские игрушки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Источник: Дарья Манохина, Дмитрий Крисковец, Артем Чудинов / E1.RU

Уже доехав до Екатеринбурга, мы узнаём, что из-под завалов достали тела еще трех человек, в том числе Полину, которую так звал папа, и Анатолия, за которого молилась его жена Мария. Смотреть на такие трагедии вживую — совсем не то же самое, что следить за историей на расстоянии.

Всего жертвами трагедии в Нижнем Тагиле стали 10 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа. О случившемся мы рассказывали в онлайн-трансляции. Субботу, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявили днем траура.