Машину унесло в кювет: в Новосибирске трое парней пострадали из-за лопнувшего колеса — видео

Инцидент произошел 2 августа ночью Источник: телеграм-канал «Спасатели МАСС»











В Новосибирске машину с тремя парнями унесло в кювет из-за лопнувшего колеса. Пострадавшим помогли спасатели.



Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», вчера на улице Одоевского у автомобиля лопнуло колесо, после чего машину выбросило в кювет. Внутри находились трое молодых парней в возрасте 18 и 19 лет. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля и передали врачам скорой помощи.

Источник: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Спасатели напоминают, что шины стоит внимательно осмотреть перед установкой, необходимо следить за их состоянием и давлением в них. Не стоит покупать покрышки бывшие в употреблении, на них могут быть недостатки, которые проявят себя только после установки на машину.



В середине июля четыре человека погибли в аварии на трассе в Новосибирске районе, 9-летнюю девочку госпитализировали. «Шевроле-Кобальт» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автоэвакуатором «Хёндэ». После столкновения машина съехала в кювет и перевернулась.