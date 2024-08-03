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Происшествия Машину унесло в кювет: в Новосибирске трое парней пострадали из-за лопнувшего колеса — видео

Машину унесло в кювет: в Новосибирске трое парней пострадали из-за лопнувшего колеса — видео

Спасатели извлекли сибиряков из автомобиля

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2 комментария
Инцидент произошел 2 августа ночью

В Новосибирске машину с тремя парнями унесло в кювет из-за лопнувшего колеса. Пострадавшим помогли спасатели.

Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», вчера на улице Одоевского у автомобиля лопнуло колесо, после чего машину выбросило в кювет. Внутри находились трое молодых парней в возрасте 18 и 19 лет. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля и передали врачам скорой помощи.

Спасатели напоминают, что шины стоит внимательно осмотреть перед установкой, необходимо следить за их состоянием и давлением в них. Не стоит покупать покрышки бывшие в употреблении, на них могут быть недостатки, которые проявят себя только после установки на машину.

В середине июля четыре человека погибли в аварии на трассе в Новосибирске районе, 9-летнюю девочку госпитализировали. «Шевроле-Кобальт» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автоэвакуатором «Хёндэ». После столкновения машина съехала в кювет и перевернулась.

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Машина Автомобиль Кювет Колеса Пострадавшие
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Комментарии
2
Гость
3 августа 2024, 10:46
Спасибо тебе Путин, за налоги на ввоз машин и за то что ничего так и не производишь за 24 года.
Гость
3 августа 2024, 10:49
Нужно запретить прули!
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