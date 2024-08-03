Люди в панике бегут в укрытия: сразу по двум регионам России ударили беспилотники. Видео

Этой ночью, 3 августа, по двум регионам России ударили беспилотники.
Первые взрывы раздались в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в регионе уничтожили три БПЛА, два из них попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Начался пожар. На месте работают оперативные службы, данных о пострадавших нет.
Очевидцы делятся кадрами с места ЧП. Люди в панике бегут к машинам, пытаясь как можно скорее добраться до безопасного места.
Следом за этим мощный пожар вспыхнул в Ростовской области. Как сообщил глава региона, повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Информация о пострадавших уточняется.
По данным телеграм-канала Baza, в Морозовске беспилотники атаковали аэродром.