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Происшествия Люди в панике бегут в укрытия: сразу по двум регионам России ударили беспилотники. Видео

Люди в панике бегут в укрытия: сразу по двум регионам России ударили беспилотники. Видео

Вспыхнуло сразу несколько пожаров

634
4 комментария
Под массированную атаку попали Орловская и Ростовская области

Этой ночью, 3 августа, по двум регионам России ударили беспилотники.

Первые взрывы раздались в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в регионе уничтожили три БПЛА, два из них попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Начался пожар. На месте работают оперативные службы, данных о пострадавших нет.

Очевидцы делятся кадрами с места ЧП. Люди в панике бегут к машинам, пытаясь как можно скорее добраться до безопасного места.

Беспилотник попал в многоэтажный дом
Пожар удалось оперативно потушить

Следом за этим мощный пожар вспыхнул в Ростовской области. Как сообщил глава региона, повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Информация о пострадавших уточняется.

«Куда бежать?!» — восклицают местные жители

По данным телеграм-канала Baza, в Морозовске беспилотники атаковали аэродром.

ПО ТЕМЕ
Орловская область Ростов-на-Дону Беспилотники Пожар МЧС БПЛА
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Комментарии
4
Гость
3 августа 2024, 07:30
как говорит пупок, всё успешно идет по плану
Гость
3 августа 2024, 07:37
Надеюсь нет ни у кого вопросов, почему началась СВО?
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