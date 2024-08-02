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Происшествия «На улице пахнет горелым»: на Красном проспекте собрались пожарные машины

«На улице пахнет горелым»: на Красном проспекте собрались пожарные машины

По информации соцсетей, там произошло возгорание

1 871
3 комментария
Судя по фото, на улице около здания стоят сотрудники МЧС

Днем 2 августа в центре Новосибирска заметили несколько пожарных машин. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», спецтехника находится на Красном проспекте.

В сообщении сказано, что инцидент случился на улице Красный проспект, 26. Там якобы произошло возгорание.

— На улице пахнет горелым, — сообщили в телеграм-канале со ссылкой на подписчиков.

На месте находятся не менее трех пожарных машин

В соцсетях опубликовали фотографии с места произошедшего. Судя по кадрам, около здания находятся не менее трех пожарных машин.

По информации 2ГИС, в доме по улице Красный проспект, 26 находится Новосибирская областная молодежная библиотека. В учреждении уточнили корреспонденту НГС, что инцидент случился в соседнем здании.

— Просто у нас здания не разделяются, — сообщили в учреждении. — У нас сильно пахло.

Как объяснили в учреждении, пожарные находились на участке менее часа назад. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить подробности случившегося.

В июне на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в городе загорелся заброшенный неэксплуатируемый барак.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что возгорание случилось в пятиэтажном здании на Красном проспекте. Пожарные ликвидировали горящие домашние вещи в одной из квартир.

— Из неё сотрудники МЧС России спасли женщину с признаками алкогольного опьянения. Из соседней квартиры при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух пожилую женщину, — сообщили в ведомстве.

Специалисты дымососом проветрили подъезд и квартиру, где начался пожар. Причину возгорания предстоит установить дознавателям ведомства.

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Пожарные Новосибирск Красный проспект
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Комментарии
3
Гость
2 августа 2024, 16:40
у кого подгорает то ??
Гость
2 августа 2024, 17:02
Это вообще не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Аффтары, вам что нравится вот так открыто деградировать или может тайно / по-глупости помогаете скорейшему краху своего иноагентского «СМИ»?
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