«На улице пахнет горелым»: на Красном проспекте собрались пожарные машины

Днем 2 августа в центре Новосибирска заметили несколько пожарных машин. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», спецтехника находится на Красном проспекте.
В сообщении сказано, что инцидент случился на улице Красный проспект, 26. Там якобы произошло возгорание.
— На улице пахнет горелым, — сообщили в телеграм-канале со ссылкой на подписчиков.
В соцсетях опубликовали фотографии с места произошедшего. Судя по кадрам, около здания находятся не менее трех пожарных машин.
По информации 2ГИС, в доме по улице Красный проспект, 26 находится Новосибирская областная молодежная библиотека. В учреждении уточнили корреспонденту НГС, что инцидент случился в соседнем здании.
— Просто у нас здания не разделяются, — сообщили в учреждении. — У нас сильно пахло.
Как объяснили в учреждении, пожарные находились на участке менее часа назад. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить подробности случившегося.
В июне на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в городе загорелся заброшенный неэксплуатируемый барак.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что возгорание случилось в пятиэтажном здании на Красном проспекте. Пожарные ликвидировали горящие домашние вещи в одной из квартир.
— Из неё сотрудники МЧС России спасли женщину с признаками алкогольного опьянения. Из соседней квартиры при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух пожилую женщину, — сообщили в ведомстве.
Специалисты дымососом проветрили подъезд и квартиру, где начался пожар. Причину возгорания предстоит установить дознавателям ведомства.