«На улице пахнет горелым»: на Красном проспекте собрались пожарные машины

Судя по фото, на улице около здания стоят сотрудники МЧС Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»











Днем 2 августа в центре Новосибирска заметили несколько пожарных машин. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», спецтехника находится на Красном проспекте.



В сообщении сказано, что инцидент случился на улице Красный проспект, 26. Там якобы произошло возгорание.



— На улице пахнет горелым, — сообщили в телеграм-канале со ссылкой на подписчиков.

На месте находятся не менее трех пожарных машин Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»











В соцсетях опубликовали фотографии с места произошедшего. Судя по кадрам, около здания находятся не менее трех пожарных машин.



По информации 2ГИС, в доме по улице Красный проспект, 26 находится Новосибирская областная молодежная библиотека. В учреждении уточнили корреспонденту НГС, что инцидент случился в соседнем здании.



— Просто у нас здания не разделяются, — сообщили в учреждении. — У нас сильно пахло.



Как объяснили в учреждении, пожарные находились на участке менее часа назад. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить подробности случившегося.



В июне на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в городе загорелся заброшенный неэксплуатируемый барак.

