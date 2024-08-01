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Происшествия «Отлетела часть машины»: в центре Новосибирска столкнулись два автомобиля — видео с места ДТП

«Отлетела часть машины»: в центре Новосибирска столкнулись два автомобиля — видео с места ДТП

Кадры с места аварии прислала читательница НГС

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8 комментариев
Инцидент случился около здания №84 на Красном проспекте

В Новосибирске вблизи здания на Красном проспекте столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщила читательница НГС — она прислала кадры с места ДТП.

По ее словам, инцидент случился около здания №84 на Красном проспекте. Девушка сняла на видео участок ДТП в 20:32.

— Авария около Красного проспекта. «Лексус» въехал в джип, был хлопок дыма, и отлетела часть машины, — сообщила сибирячка.

В МВД сообщили, что информация о ДТП с пострадавшими не поступала

На кадрах можно заметить два автомобиля, которые стоят на дороге. Судя по видео, транспорт поврежден.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в аварии.

— Информация о ДТП с пострадавшими по данному адресу в Госавтоинспекцию не поступала, — сообщили в ведомстве.

Вечером 1 августа в Бердске каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Автомобиль столкнулся с другой машиной и врезался в столб.

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Комментарии
8
Картавый
1 августа 2024, 23:42
Хлопок дыма - вы открыли новый уровень журналистики⭐
233143581
1 августа 2024, 23:37
Бу-бух!
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