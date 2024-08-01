«Отлетела часть машины»: в центре Новосибирска столкнулись два автомобиля — видео с места ДТП

Инцидент случился около здания №84 на Красном проспекте Источник: читательница НГС











В Новосибирске вблизи здания на Красном проспекте столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщила читательница НГС — она прислала кадры с места ДТП.



По ее словам, инцидент случился около здания №84 на Красном проспекте. Девушка сняла на видео участок ДТП в 20:32.



— Авария около Красного проспекта. «Лексус» въехал в джип, был хлопок дыма, и отлетела часть машины, — сообщила сибирячка.

В МВД сообщили, что информация о ДТП с пострадавшими не поступала Источник: читательница НГС

На кадрах можно заметить два автомобиля, которые стоят на дороге. Судя по видео, транспорт поврежден.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в аварии.



— Информация о ДТП с пострадавшими по данному адресу в Госавтоинспекцию не поступала, — сообщили в ведомстве.

