«Пять машин и реанимация»: у новосибирской многоэтажки собрались пожарные — видео

Вечером 1 августа в Новосибирске около жилого дома заметили пожарные машины. Кадры с техникой прислала редакции читательница НГС Екатерина.
Сибирячка заметила пожарных около здания на улице Олеко Дундича, 15. По данным 2ГИС, там находится 17-этажный дом.
— На Менделеева собралось аж 5 пожарных машин и реанимация, — сообщила читательница НГС. — У дома на Олеко Дундича, 15, если быть точнее. Прямо сейчас наблюдаю.
На кадрах действительно можно заметить пожарные машины, которые стоят около жилого здания. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.
В конце мая в Новосибирске возле торгового центра собрались пожарные машины. Они находились около ТРЦ «Сибирский молл».
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Дом находится под управлением УК «Сибирская инициатива». В аварийно-диспетчерской службе компании НГС уточнили, что сообщения о происшествии не поступали.