НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

пасмурно, без осадков

ощущается как +31

1 м/c,

ю-з.

 744мм 51%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51
Рабовладельцы из Татарска
Снизились цены на новые авто
Две башни вместо ЦУМа
Новосибирск ведет соцсети
«Танец тьмы» из Японии
Где учатся отличники
5 продуктов при изжоге
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Происшествия «Пять машин и реанимация»: у новосибирской многоэтажки собрались пожарные — видео

«Пять машин и реанимация»: у новосибирской многоэтажки собрались пожарные — видео

Спецтехнику заметили в Калининском районе

687
3 комментария
Сибирячка заметила пожарных около здания на улице Олеко Дундича, 15

Вечером 1 августа в Новосибирске около жилого дома заметили пожарные машины. Кадры с техникой прислала редакции читательница НГС Екатерина.

Сибирячка заметила пожарных около здания на улице Олеко Дундича, 15. По данным 2ГИС, там находится 17-этажный дом.

— На Менделеева собралось аж 5 пожарных машин и реанимация, — сообщила читательница НГС. — У дома на Олеко Дундича, 15, если быть точнее. Прямо сейчас наблюдаю.

Девушка сняла пожарные машины на видео

На кадрах действительно можно заметить пожарные машины, которые стоят около жилого здания. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

В конце мая в Новосибирске возле торгового центра собрались пожарные машины. Они находились около ТРЦ «Сибирский молл».

Обновлено.

Дом находится под управлением УК «Сибирская инициатива». В аварийно-диспетчерской службе компании НГС уточнили, что сообщения о происшествии не поступали.

ПО ТЕМЕ
МЧС Пожарные Новосибирск Реанимация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 августа 2024, 21:21
По утру там ходили неизвестные в форме и проверяли газовые трубы- но ещё не рвануло в Нижнем Тагиле через 15 минут после их ухода подъезд разнесло-
Гость
1 августа 2024, 21:24
Всё может быть всё может статься-но чтоб в России дома не стали взрываться- при Путине этому не быть
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Тати_81,42

Алина,36

LULY,43

Alim,37

Александр,59

Олег,62

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление