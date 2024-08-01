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Происшествия Обрушилась пятиэтажка Люди кричат из-под завалов, спасатели вытаскивают младенцев: кадры с места обрушения подъезда

Люди кричат из-под завалов, спасатели вытаскивают младенцев: кадры с места обрушения подъезда

Публикуем видео с места ЧП

3 130
11 комментариев
В Нижнем Тагиле рухнул дом

В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом из-за взрыва газа. Это произошло 1 августа около 10 часов (мск). Среди пострадавших есть дети. Из-под завалов уже достали двоих младенцев. Спасатели продолжают работу, так как слышат крики людей, находящихся под разрушенными конструкциями.

— В Нижнем Тагиле, предварительно, в пятиэтажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По уточненной информации, обрушились первый и второй подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, — сообщили в МЧС России.

Люди кричат из-под завалов

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, среди них — три ребенка. Также произошло обрушение второго подъезда.

Мать одного из ребенка, который в момент взрыва находился в доме, очень переживает за его судьбу

После первого обрушения произошло еще два. В результате разрушенными оказались сразу два подъезда жилого дома. Спасатели предполагают, что под обломками могут находиться еще два человека. В городе ввели режим ЧС.

Спасатели работают на месте ЧП

Около 15 квартир разрушены при взрыве газа, сообщают в оперативных службах. Губернатор региона Евгений Куйвашев приехал на место происшествия. Он распорядился предоставить спасателям всю необходимую помощь. Кроме того, он поручил обеспечить пострадавших временным жильем и медицинской помощью.

Произошло повторное частичное обрушение дома

Прокуратура Свердловской области приступила к проверке после обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле.

Автомобили, которые стояли рядом

Наши коллеги продолжают вести онлайн с места ЧП.

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Взорвался газ Взорвался дом Нижний Тагил Люди под завалами
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Комментарии
12
233143581
1 августа 2024, 16:01
Это ж какой силы должен быть хлопОк, чтобы развалить такой дом. Живу точно в таком же, только без газа. В нём, отверстие просверлить в стене - тот ещё гЕмор. Несущие стены плохо поддаются сверлению, даже ударной дрелью, наконечники свёрел даже плавятся. Очень крепкий бетон, смешанный с мелкими камнями, в этих домах. Намного крепче кирпича, или простой панели.
Гость
1 августа 2024, 15:59
Господи помоги людям под завалами, не дай погибнуть!!!
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