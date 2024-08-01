Люди кричат из-под завалов, спасатели вытаскивают младенцев: кадры с места обрушения подъезда

В Нижнем Тагиле рухнул дом Источник: читатель E1.RU











В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом из-за взрыва газа. Это произошло 1 августа около 10 часов (мск). Среди пострадавших есть дети. Из-под завалов уже достали двоих младенцев. Спасатели продолжают работу, так как слышат крики людей, находящихся под разрушенными конструкциями.



— В Нижнем Тагиле, предварительно, в пятиэтажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По уточненной информации, обрушились первый и второй подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, — сообщили в МЧС России.

Люди кричат из-под завалов Источник: E1.RU / T.me

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, среди них — три ребенка. Также произошло обрушение второго подъезда.

Мать одного из ребенка, который в момент взрыва находился в доме, очень переживает за его судьбу Источник: 4 канал / T.me

После первого обрушения произошло еще два. В результате разрушенными оказались сразу два подъезда жилого дома. Спасатели предполагают, что под обломками могут находиться еще два человека. В городе ввели режим ЧС.

Спасатели работают на месте ЧП Источник: E1.RU / T.me

Около 15 квартир разрушены при взрыве газа, сообщают в оперативных службах. Губернатор региона Евгений Куйвашев приехал на место происшествия. Он распорядился предоставить спасателям всю необходимую помощь. Кроме того, он поручил обеспечить пострадавших временным жильем и медицинской помощью.



Произошло повторное частичное обрушение дома Источник: Наш Нижний Тагил / T.me











Прокуратура Свердловской области приступила к проверке после обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле.

Автомобили, которые стояли рядом Источник: 4 канал / T.me