Две студентки сгорели заживо в «Доме ужаса» в Дагестане — владельца задержали

Владельца квест-рума «Дом ужасов», в котором 22 июля заживо сгорели две девушки, задержали. 33-летнего Гусейна Ибрагимова подозревают по делу об оказании небезопасных услуг.
О задержании Ибрагимова сообщает управление СК в регионе. Он уже допрошен, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.
Ранее в СИЗО отправились двое аниматоров, в чьих действиях СК усматривает состав преступления.
Один из аниматоров рассказал, что во время квеста ради усиления эффекта поджег перчатку, но не рассчитал количество горючего. Начался пожар, две прикованные девушки погибли — одна из-за отравления угарным газом, вторая из-за ожогов 100 процентов тела.