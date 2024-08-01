НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

штиль.

 745мм 97%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51
Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Происшествия подробности Две студентки сгорели заживо в «Доме ужаса» в Дагестане — владельца задержали

Две студентки сгорели заживо в «Доме ужаса» в Дагестане — владельца задержали

Девушки принимали участие в квесте

210
Написать комментарий
Владелец «Дома ужасов» сообщал, что ликвидирует ИП и закрывает этот бизнес. Он также отмечал, что, «если надо», он понесет наказание

Владельца квест-рума «Дом ужасов», в котором 22 июля заживо сгорели две девушки, задержали. 33-летнего Гусейна Ибрагимова подозревают по делу об оказании небезопасных услуг.

О задержании Ибрагимова сообщает управление СК в регионе. Он уже допрошен, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

Ранее в СИЗО отправились двое аниматоров, в чьих действиях СК усматривает состав преступления.

Один из аниматоров рассказал, что во время квеста ради усиления эффекта поджег перчатку, но не рассчитал количество горючего. Начался пожар, две прикованные девушки погибли — одна из-за отравления угарным газом, вторая из-за ожогов 100 процентов тела.

В соцсетях распространилось видео того самого квеста. На камерах наблюдения видно, что посетители действительно прикованы наручниками к стулу. Слышны и крики ужаса, который испытывают люди

ПО ТЕМЕ
Пожар Квест Дагестан Ожоги Ожог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Unclе Sam
1 августа 2024, 05:34
Уменьшение
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Ник,46

Валерий,57

Ольга,37

Sergey154,37

Сергей,25

Виктор,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление