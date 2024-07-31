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Происшествия Под Новосибирском хозяйка привязала возле дома двух коров — их убило молнией во время грозы

Под Новосибирском хозяйка привязала возле дома двух коров — их убило молнией во время грозы

Инцидент произошел в поселке Малореченка Коченевского района

3 670
22 комментария
Коровы паслись на привязи во время грозы

Две коровы погибли во время грозы в поселке Малореченка Коченевского района Новосибирской области. Об этом НГС рассказали в администрации Целинного сельсовета.

Животные принадлежали многодетной семье.

— Владелица проспала время, когда коровы отправлялись на общий выпас, и поэтому привязала их неподалеку от дома. Началась гроза, и молнией убило сразу обеих коров семьи, — сообщили в сельской администрации.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля.

В мае в селе Ленинское в Новосибирском районе области две коровы упали трехметровую яму с водой. Эпичное видео их спасения напоминало развязку сказки про Репку.

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Комментарии
22
Почётный гражданин Левосибирска
31 июля 2024, 12:46
Корову, перед тем, как отправить на выпас, обычно доят. А дойку многодетная мамаша могла проспать только с большого перепоя. Радивая хозяйка никогда не допустит подобного.
ruterist
31 июля 2024, 12:59
фиг с коровами, ТРУСЫ то нашлись в Китае??
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