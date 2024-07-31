Под Новосибирском хозяйка привязала возле дома двух коров — их убило молнией во время грозы

Коровы паслись на привязи во время грозы Источник: читатель НГС











Две коровы погибли во время грозы в поселке Малореченка Коченевского района Новосибирской области. Об этом НГС рассказали в администрации Целинного сельсовета.



Животные принадлежали многодетной семье.

— Владелица проспала время, когда коровы отправлялись на общий выпас, и поэтому привязала их неподалеку от дома. Началась гроза, и молнией убило сразу обеих коров семьи, — сообщили в сельской администрации.



Инцидент произошел в субботу, 27 июля.



В мае в селе Ленинское в Новосибирском районе области две коровы упали трехметровую яму с водой. Эпичное видео их спасения напоминало развязку сказки про Репку.