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Происшествия Едкий черный дым и рухнувшая крыша: на Урале полыхает цех оборонного завода с химикатами

Едкий черный дым и рухнувшая крыша: на Урале полыхает цех оборонного завода с химикатами

Показываем кадры с места ЧП

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66 комментариев
Пожарные борются с огнем, охватившим здание

В Екатеринбурге загорелось здание НПО автоматики. Огонь распространяется очень быстро. Уже обвалилась крыша, а стены цеха с химической продукцией начали складываться.

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» (НПО автоматики) — крупнейшее российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, а также других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является дочерним предприятием АО «РКЦ "Прогресс"».

— По поступившей информации произошло возгорание кровли в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли 13 единиц спецтехники, — сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Как сообщают коллеги из Е1.RU, в цеху проводились сварочные работы, на месте могут находиться два кислородных баллона.

Черные клубы дыма видно из разных точек города и даже области. Толпу рядом со зданием просили разойтись, территорию оградили.

Так выглядит дым из соседнего города Березовского
А это — из центра Екатеринбурга

На месте работают пожарные. Эвакуировали 22 человека, из них 12 — из горящего цеха.

Генеральный директор АО «НПО автоматики» сообщил, что пожар распространяется.

— Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Ситуация под контролем, — отметил Михаил Изюмов.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что проверят качество воздуха в Юго-Западном районе, где произошел пожар.

— В случае появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу, — отметили в Роспотребнадзоре региона. Пока они советуют не открывать окна, а на улицу выходить только в маске.

Очевидец Григорий рассказал, как слышал взрывы в горящем цехе

Больше кадров с места ЧП смотрите в материале E1.RU.

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Пожар МЧС Екатеринбург Горит завод НПО автоматики
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Комментарии
63
Гость
30 июля 2024, 23:07
каждый день ЧП
282413060
30 июля 2024, 22:58
прорыв со скачком их там нет все идет по плану кхе кхе
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