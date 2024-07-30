Едкий черный дым и рухнувшая крыша: на Урале полыхает цех оборонного завода с химикатами

Пожарные борются с огнем, охватившим здание Источник: МЧС России

В Екатеринбурге загорелось здание НПО автоматики. Огонь распространяется очень быстро. Уже обвалилась крыша, а стены цеха с химической продукцией начали складываться.

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» (НПО автоматики) — крупнейшее российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, а также других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является дочерним предприятием АО «РКЦ "Прогресс"».

— По поступившей информации произошло возгорание кровли в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли 13 единиц спецтехники, — сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Как сообщают коллеги из Е1.RU, в цеху проводились сварочные работы, на месте могут находиться два кислородных баллона.

Черные клубы дыма видно из разных точек города и даже области. Толпу рядом со зданием просили разойтись, территорию оградили.

Так выглядит дым из соседнего города Березовского Источник: читатель E1.RU











А это — из центра Екатеринбурга Источник: читатель E1.RU











На месте работают пожарные. Эвакуировали 22 человека, из них 12 — из горящего цеха.

Генеральный директор АО «НПО автоматики» сообщил, что пожар распространяется.

— Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Ситуация под контролем, — отметил Михаил Изюмов.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что проверят качество воздуха в Юго-Западном районе, где произошел пожар.

— В случае появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу, — отметили в Роспотребнадзоре региона. Пока они советуют не открывать окна, а на улицу выходить только в маске.

Очевидец Григорий рассказал, как слышал взрывы в горящем цехе Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU