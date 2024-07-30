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Происшествия Казань погрузилась в зиму посреди лета: город накрыл мегаливень с градом — самые яркие кадры стихии

Казань погрузилась в зиму посреди лета: город накрыл мегаливень с градом — самые яркие кадры стихии

Пассажиры застряли в метро, машины тонут, на улицах сугробы

786
6 комментариев
Очевидцы делятся кадрами, от которых страшно

На Казань обрушилась настоящая стихия. Ливень затапливает город, а град добавляет эмоциональности всей ситуации. Пока жители и гости столицы Татарстана боятся выйти на улицу, наши коллеги из 116.RU вовсю делятся кадрами.

— Аж стёкла трещат на балконах. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Такая плотная стена дождя и града, — рассказывает местная жительница.

По видео и правда можно подумать, что на город обрушился снегопад. Примерно такая же обстановка царит с приближением зимы.

Тяжелее всего в этой ситуации автомобилистам, которые вынуждены пробираться сквозь затопленные улицы. В некоторых районах уровень воды поднялся выше колес.

Чтобы хоть немного снизить риск повреждения элементов авто, приходится ехать по тротуарам.

Благо есть спасатели, помогающие очистить ливневки и снизить уровень воды на улицах Казани.

Пешеходам, как можно понять, тоже приходится несладко. Уровень воды по колено. Но как назло, с общественным транспортом проблема: трамваи и троллейбусы меняют маршруты, а метро топит. На одной из станций люди практически оказались в плену из-за дождя.

В торговых центрах укрыться также не получается. Очевидцы сообщают, что два ТЦ не справляются с наплывом стихии вслед за дорогами и метро.

Рискнувшие прогуляться тем временем заметили летний сугроб из льдинок.

Одним словом — град. Сеющий хаос, но такой красивый на кадрах.

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Комментарии
7
Гость
30 июля 2024, 20:15
Сограждане видят знаков, даже природа им говорит: остановись, что вы творите?
Unclе Sam
30 июля 2024, 20:26
Всё верно, ответочка
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