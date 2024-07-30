Слышна стрельба, ранены военные: в Венесуэле взбунтовались против избранного на третий срок президента. Видео

Люди массово вышли на улицы Источник: shot_shot / T.me

В историческом центре столицы Венесуэлы, Каракасе, после объявления результатов завершившихся президентских выборов начались столкновения полиции с протестующими. Об этом сообщают РИА Новости.



По данным издания, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты, а центральные районы столицы заполнены сотнями людей в масках и банданах, вооруженных палками, камнями и бутылками с зажигательными смесями. Местами протестующие разбрасывают мусор на проезжей части, возможно, создавая баррикады или препятствия для полиции. Местами начинаются погромы. Звучат выстрелы.



Источник: shot_shot / T.me

По сообщениям из социальных сетей, с постамента свалили памятник Уго Чавесу. В некоторых районах сильное задымление: слезоточивый газ для разгона манифестантов смешивается с дымом от разведенных костров. Возле президентского дворца дежурит бронетехника. Сквозь крики протестующих и шум столкновений с полицией отчетливо слышен стук кастрюль — распространенный в Латинской Америке способ выражения протеста.

Источник: shot_shot / T.me

Приходят сообщения о массовых протестах и из-за пределов Каракаса: сообщается о захвате международного аэропорта имени Боливара в Майкетии.



Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025 по 2031 год: он возглавит Венесуэлу третий раз подряд. Впервые его выбрали президентом в 2013 году. Оппозиция Венесуэлы назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

Девять стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств.



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