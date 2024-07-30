Бездействие: прокуратура торопит следователей с делом о ДТП — в аварии пострадал экс-полицейский

Жизнь Вячеслава Кетова разделилась на «до» и «после» аварии Источник: Вячеслав Кетов / Густаво Зырянов / NGS.RU











Прокуратура признала, что следователи бездействуют в расследовании дела о ДТП, в котором был травмирован бывший полицейский Вячеслав Кетов. Соответствующее постановление в редакцию НГС предоставила супруга пострадавшего Наталья.

— По факту виновника ДТП ищут уже полтора года, хотя никто ни от кого не скрывается и все участники аварии известны, — пояснила женщина.

Наталья Кетова написала несколько жалоб. Одну из них рассмотрел лично заместитель прокурора Новосибирска Денис Головин. В своем постановлении он подчеркнул, что «доводы о бездействии следственного органа при расследовании уголовного дела нашли своё объективное подтверждение».

— В связи с выявленными нарушениями начальнику Следственного управления УМВД по Новосибирску внесено представление об их устранении, — говорится в документе.

Редакция направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.