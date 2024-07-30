Бездействие: прокуратура торопит следователей с делом о ДТП — в аварии пострадал экс-полицейский

Прокуратура признала, что следователи бездействуют в расследовании дела о ДТП, в котором был травмирован бывший полицейский Вячеслав Кетов. Соответствующее постановление в редакцию НГС предоставила супруга пострадавшего Наталья.
— По факту виновника ДТП ищут уже полтора года, хотя никто ни от кого не скрывается и все участники аварии известны, — пояснила женщина.
Наталья Кетова написала несколько жалоб. Одну из них рассмотрел лично заместитель прокурора Новосибирска Денис Головин. В своем постановлении он подчеркнул, что «доводы о бездействии следственного органа при расследовании уголовного дела нашли своё объективное подтверждение».
— В связи с выявленными нарушениями начальнику Следственного управления УМВД по Новосибирску внесено представление об их устранении, — говорится в документе.
Редакция направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Инцидент произошёл в 15 декабря 2022 года. Бывший полицейский Вячеслав Кетов сел в автомобиль к своему соседу Хумоюну Бозорову, который предложил подвезти его к месту работы. В пути произошло ДТП: «Шкода», в которой ехал Кетов, на перекрестке улиц Петухова и Громова столкнулась с «Нивой». Авария попала в объектив видеорегистратора, но спустя полтора года следователи до сих пор не могу установить виновника ДТП. Вячеслав Кетов повредил шейные позвонки, в результате чего у него было практически полностью парализовано тело. Расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека»). Родственники Кетова подчеркивают, что срок уголовного преследования по данной статье составляет 2 года с момента аварии. Срок истекает в декабре 2024 года.