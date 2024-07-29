«Какой кошмар! Вагоны легли». Очевидцы — о первых минутах схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом

Очевидцы рассказали о первых минутах ЧП после схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом Источник: V1.RU | Новости Волгограда / T.me











В понедельник, 29 июля, пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. В результате аварии восемь вагонов сошли с рельсов. Спасатели сейчас эвакуируют пострадавших. Движение на участке парализовано.

Публикуем первые кадры с места происшествия и что говорят очевидцы. Подробнее о ЧП — в онлайн-репортаже.

— Смотрите, какой кошмар! Это наш переезд хутор Котельниково. Смотрите, поезд. Легли вагоны. Люди вылезают. Ой, ужас какой. КАМАЗ, короче, вылетел. Никто не знает что. Вон кузов КАМАЗа, — говорит очевидица аварии под Волгоградом.

Источник: читатель Е1.RU

— Вот видишь, пассажирский [поезд]. Люди выходят, — говорит другой очевидец.

— Вот кабина. Там, где вагон, остальная часть машины, — показывает на разорванную кабину очевидец крупной аварии.

Источник: читатель Е1.RU

Позднее появились кадры того, как выглядит кабина электропоезда после жесткого столкновения. На фото заметно, что от передней части состава практически ничего не осталось — она смята, стёкла из окон выбиты.

Источник: V1.RU | Новости Волгограда / T.me











В поезде, который сошел с рельсов при столкновении с выехавшим на пути КАМАЗом, находилось 812 человек, заявил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Источник: V1.RU | Новости Волгограда / T.me











Части КАМАЗа лежат недалеко от путей.

Источник: V1.RU | Новости Волгограда / T.me











Жители Волгоградской области сообщают, что видят, как сейчас по городу едут десятки машин скорой помощи и спасателей.

— Скорые мчатся по Светлому Яру в сторону Ивановки. Сирены не смолкают, — рассказала Надежда.

Источник: V1.RU | Новости Волгограда / T.me











— Я видел примерно 15 машин скорой помощи, — поделился другой местный житель.