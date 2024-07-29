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Происшествия подробности «Какой кошмар! Вагоны легли». Очевидцы — о первых минутах схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом

«Какой кошмар! Вагоны легли». Очевидцы — о первых минутах схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом

Публикуем фото и видео с места крупного ЧП

2 125
50 комментариев
Очевидцы рассказали о первых минутах ЧП после схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом

В понедельник, 29 июля, пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. В результате аварии восемь вагонов сошли с рельсов. Спасатели сейчас эвакуируют пострадавших. Движение на участке парализовано.

Публикуем первые кадры с места происшествия и что говорят очевидцы. Подробнее о ЧП — в онлайн-репортаже.

— Смотрите, какой кошмар! Это наш переезд хутор Котельниково. Смотрите, поезд. Легли вагоны. Люди вылезают. Ой, ужас какой. КАМАЗ, короче, вылетел. Никто не знает что. Вон кузов КАМАЗа, — говорит очевидица аварии под Волгоградом.

— Вот видишь, пассажирский [поезд]. Люди выходят, — говорит другой очевидец.

— Вот кабина. Там, где вагон, остальная часть машины, — показывает на разорванную кабину очевидец крупной аварии.

Позднее появились кадры того, как выглядит кабина электропоезда после жесткого столкновения. На фото заметно, что от передней части состава практически ничего не осталось — она смята, стёкла из окон выбиты.

В поезде, который сошел с рельсов при столкновении с выехавшим на пути КАМАЗом, находилось 812 человек, заявил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Части КАМАЗа лежат недалеко от путей.

Жители Волгоградской области сообщают, что видят, как сейчас по городу едут десятки машин скорой помощи и спасателей.

— Скорые мчатся по Светлому Яру в сторону Ивановки. Сирены не смолкают, — рассказала Надежда.

— Я видел примерно 15 машин скорой помощи, — поделился другой местный житель.

Если вы стали очевидцем происшествия в Волгоградской области, расскажите об этом редакции MSK1.RU.

Ранее мы рассказывали, что вечером 26 июня в Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав двигался по маршруту Воркута — Новороссийск.

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Комментарии
55
Татьяна 53
29 июля 2024, 19:08
Люди натерпелись страха, ужас.
Ульяныч
29 июля 2024, 18:46
Кто за рулём КАМАЗа? Опять незаменимый?
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