КАМАЗ выскочил на пути, вагоны сошли с рельсов: что известно об аварии с поездом под Волгоградом

Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в четырех километрах от станции Котельниково. Предварительно, сошли с рельсов восемь вагонов.
Водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и в итоге столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
— Около 12:40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля КАМАЗ и пассажирского состава сообщением Казань — Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован, — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Некоторые СМИ сообщают о сотне пострадавших при крушении.
— Данные о ста пострадавших — пока что домыслы СМИ, — уточняет источник V1.RU с места.
37 человек, включая шестерых детей, получили травмы, четверо госпитализированы, сообщает SHOT. Одной из пострадавших, женщине, зажало ноги, сейчас ее пытаются достать экстренные службы.
Минздрав сообщил, что госпитализированы пять человек, среди них один ребенок.
Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание по ЧП на перегоне.
На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники. К вылету готовы 2 вертолета Ми-8 МЧС России. Возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному ст. 263 УК. РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Подробнее о ЧП можно почитать — в материале.