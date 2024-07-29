КАМАЗ выскочил на пути, вагоны сошли с рельсов: что известно об аварии с поездом под Волгоградом

Что произошло с поездом после аварии Источник: Читатель V1.RU











Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в четырех километрах от станции Котельниково. Предварительно, сошли с рельсов восемь вагонов.

Водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и в итоге столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.



— Около 12:40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля КАМАЗ и пассажирского состава сообщением Казань — Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован, — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кабину грузового автомобиля отбросило на десятки метров Источник: Читатель V1.RU

Некоторые СМИ сообщают о сотне пострадавших при крушении.

— Данные о ста пострадавших — пока что домыслы СМИ, — уточняет источник V1.RU с места.

37 человек, включая шестерых детей, получили травмы, четверо госпитализированы, сообщает SHOT. Одной из пострадавших, женщине, зажало ноги, сейчас ее пытаются достать экстренные службы.

Вагоны лежат на боку Источник: Readovka/ T.me

Минздрав сообщил, что госпитализированы пять человек, среди них один ребенок.

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание по ЧП на перегоне.

