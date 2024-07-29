Больше 100 пострадавших, вагоны раскидало, у КАМАЗа оторвало кабину: онлайн собираем всё о крушении поезда Казань — Адлер

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По словам очевидцев, после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде перевернулось девять вагонов с людьми.
Всё, что известно о трагедии, собираем в режиме онлайн.
МЧС сообщает, что с рельсов сошли девять вагонов, из которых семь — опрокинулись. Предварительно, пострадали более 100 человек.
Сейчас пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших и оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения — уже готовы восемь таких мест в городе Котельниково.
К месту происшествия со станции Максима Горького уже следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда.
Изменения в движении пассажирских поездов в связи с крушением в Волгоградской области
Приволжская железная дорога сообщает об изменениях в движении пассажирских поездов в связи с крушением в Волгоградской области.
В настоящее время отправлены измененным маршрутом через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции волгоградские пассажирские поезда формирования АО «ФПК»:
№ 354 Имеретинский Курорт — Пермь;
№ 510 Новороссийск — Казань.
В обратном направлении отправлены измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле поезда:
№ 127 Красноярск — Адлер;
№ 235 Тында — Анапа.
Сотрудники поездной бригады оказывают всестороннюю помощь пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.
Информация об изменениях также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через СМС-сообщения.
Уточнить факт движения поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 800 775-00-00 (звонок из любой точки России платный).
Номера горячих линий по крушению поезда Казань — Адлер
По вопросам, связанным с ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться по телефонам горячих линий:
горячая линия МЧС России по Волгоградской области: 8 (8442) 96-70-39;
горячая линия МЧС по вопросам крушения поезда: 8 (8442) 23-02-73;
горячая линия РЖД: 8 800 775-00-00 (далее нажать 2).
Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73-02-33.
Для пассажиров поезда Казань — Адлер в Волгоградской области организованы пункты временного размещения. Людей до них довозят организованными группами на автобусах.
Источник: Серьезно зажало ногу женщине
По информации источника с места ЧП, тяжелую травму получила женщина, ногу которой зажало искореженными конструкциями вагонов. Не исключено, что медики могут прибегнуть к ампутации. В реанимацию доставлен и водитель КАМАЗа, получивший многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.
Кроме того, в поезде находились дети, организованными группами направлявшиеся в лагеря. Сейчас их распоряжением главы Котельниково отправили в гостиницу «Кристалл».
Появилось видео, снятое в первые минуты после крушения поезда.
— Как много там людей придавило? Жесточайшим образом. Это просто жесть. Половину вагонов перевалило, — говорит еще не отошедший от первого шока голос автора.
Напомним, 13 лет назад на этом же перегоне уже была похожая авария. На 185-м километре перегона станция Гремячая — Котельниково КАМАЗ врезался в товарный поезд. Известно, что 53-летний водитель грузовика проигнорировал запрещающие огни светофора и зуммер, выехал на пути и столкнулся с электровозом ВЛ-80, сцепленным с составом из 65 цистерн с горюче-смазочными материалами. Водитель КАМАЗа и его пассажир погибли на месте, машинист с ушибом грудной клетки отказался от госпитализации, помощника доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.
Переезд, на котором произошло сегодняшнее столкновение, также был оборудован только светофором и, судя по работающему зуммеру, заранее предупреждал о приближении поезда.
Электровоз ЭП-1, который подали под сошедший с рельсов поезд Казань — Адлер, был построен на Новочеркасском электровозостроительном заводе 30 сентября 2003 года. С завода поступил на Приволжскую железную дорогу, был приписан к ТЧЭ-11 Саратов-Пассажирское.
В марте 2015 года локомотив прошел средний ремонт на Новосибирском электровозоремонтном заводе, в апреле 2019 года он подвергся ремонту ТР-3 в сервисном локомотивном депо Россошь. В 2022 году локомотив был отправлен в Улан-Удэ на капитальный ремонт.
Степень повреждений локомотива после столкновения на перегоне в Котельниковском районе пока неизвестна.
По информации регионального оперативного штаба, на месте ДТП с участием пассажирского поезда в Котельниковском районе работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще 4 бригады СМП.
Также задействована авиация: бортом вертолета Ми-8 направлено 8 врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат».
В Котельниковскую ЦРБ доставлено 20 человек, в том числе 7 детей.
38-летняя пассажирка поезда Мария рассказала о трагедии. Она ехала в последних вагонах поезда и не пострадала, но очень напугана.
— Был жуткий грохот. Вещи все попадали. Мы очень испугались, — рассказывает Мария. — К счастью, я не пострадала. Это была жесть. Я упала. Наш вагон не перевернулся. Нас осмотрели медики, сказали, что всё нормально. Люди трясутся. Нам сказали, чтобы мы не нервничали и что мы скоро поедем. Погибших нет, но есть раненые в других вагонах. Сказали, что за теми, кто был в перевернувшихся вагонах, приедут автобусы. А нас дальше прицепят и повезут на поезде.
На место крушения выехали губернатор и еще четыре экипажа скорой помощи
Пресс-служба аппарата губернатора Андрея Бочарова сообщила, что он лично уже выехал на место крушения поезда у Котельниково. Также на место направлены еще четыре экипажа скорой помощи дополнительно к 22 уже работающим на месте.
Обновлена информация о пострадавших
Приволжская железная дорога обновила информацию о пострадавших: всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника.
Приволжская железная дорога: госпитализировано 15 человек, в том числе трое детей
По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда № 481 Казань — Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка.
Всего в поезде на момент происшествия находилось 803 пассажира.
Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
В РЖД создана горячая линия по вопросам трагедии: 8 800 775-00-00, далее нажмите 2.