Больше 100 пострадавших, вагоны раскидало, у КАМАЗа оторвало кабину: онлайн собираем всё о крушении поезда Казань — Адлер

— Был жуткий грохот. Вещи все попадали. Мы очень испугались, — рассказывает Мария. — К счастью, я не пострадала. Это была жесть. Я упала. Наш вагон не перевернулся. Нас осмотрели медики, сказали, что всё нормально. Люди трясутся. Нам сказали, чтобы мы не нервничали и что мы скоро поедем. Погибших нет, но есть раненые в других вагонах. Сказали, что за теми, кто был в перевернувшихся вагонах, приедут автобусы. А нас дальше прицепят и повезут на поезде.