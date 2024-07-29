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Происшествия онлайн-трансляция Больше 100 пострадавших, вагоны раскидало, у КАМАЗа оторвало кабину: онлайн собираем всё о крушении поезда Казань — Адлер

Больше 100 пострадавших, вагоны раскидало, у КАМАЗа оторвало кабину: онлайн собираем всё о крушении поезда Казань — Адлер

На месте работают десятки скорых и спасатели

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76 комментариев

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По словам очевидцев, после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде перевернулось девять вагонов с людьми.

Всё, что известно о трагедии, собираем в режиме онлайн.

Если вы или ваши близкие находились в этом поезде, если вы стали очевидцами трагедии, у вас есть фото или видео, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией V1.RU
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МЧС сообщает, что с рельсов сошли девять вагонов, из которых семь — опрокинулись. Предварительно, пострадали более 100 человек.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших и оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения — уже готовы восемь таких мест в городе Котельниково.

К месту происшествия со станции Максима Горького уже следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда.

Изменения в движении пассажирских поездов в связи с крушением в Волгоградской области

Приволжская железная дорога сообщает об изменениях в движении пассажирских поездов в связи с крушением в Волгоградской области.

В настоящее время отправлены измененным маршрутом через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции волгоградские пассажирские поезда формирования АО «ФПК»:

  • № 354 Имеретинский Курорт — Пермь;

  • № 510 Новороссийск — Казань.


В обратном направлении отправлены измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле поезда:

  • № 127 Красноярск — Адлер;

  • № 235 Тында — Анапа.


Сотрудники поездной бригады оказывают всестороннюю помощь пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.

Информация об изменениях также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через СМС-сообщения.

Уточнить факт движения поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 800 775-00-00 (звонок из любой точки России платный).

Номера горячих линий по крушению поезда Казань — Адлер

По вопросам, связанным с ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться по телефонам горячих линий:

  • горячая линия МЧС России по Волгоградской области: 8 (8442) 96-70-39;

  • горячая линия МЧС по вопросам крушения поезда: 8 (8442) 23-02-73;

  • горячая линия РЖД: 8 800 775-00-00 (далее нажать 2).

Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73-02-33.

Для пассажиров поезда Казань — Адлер в Волгоградской области организованы пункты временного размещения. Людей до них довозят организованными группами на автобусах.

Источник: Серьезно зажало ногу женщине

По информации источника с места ЧП, тяжелую травму получила женщина, ногу которой зажало искореженными конструкциями вагонов. Не исключено, что медики могут прибегнуть к ампутации. В реанимацию доставлен и водитель КАМАЗа, получивший многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, в поезде находились дети, организованными группами направлявшиеся в лагеря. Сейчас их распоряжением главы Котельниково отправили в гостиницу «Кристалл».

Появилось видео, снятое в первые минуты после крушения поезда.

— Как много там людей придавило? Жесточайшим образом. Это просто жесть. Половину вагонов перевалило, — говорит еще не отошедший от первого шока голос автора.

Напомним, 13 лет назад на этом же перегоне уже была похожая авария. На 185-м километре перегона станция Гремячая — Котельниково КАМАЗ врезался в товарный поезд. Известно, что 53-летний водитель грузовика проигнорировал запрещающие огни светофора и зуммер, выехал на пути и столкнулся с электровозом ВЛ-80, сцепленным с составом из 65 цистерн с горюче-смазочными материалами. Водитель КАМАЗа и его пассажир погибли на месте, машинист с ушибом грудной клетки отказался от госпитализации, помощника доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

Переезд, на котором произошло сегодняшнее столкновение, также был оборудован только светофором и, судя по работающему зуммеру, заранее предупреждал о приближении поезда.

Вот так сейчас выглядит место крушения пассажирского поезда.

Электровоз ЭП-1, который подали под сошедший с рельсов поезд Казань — Адлер, был построен на Новочеркасском электровозостроительном заводе 30 сентября 2003 года. С завода поступил на Приволжскую железную дорогу, был приписан к ТЧЭ-11 Саратов-Пассажирское.

В марте 2015 года локомотив прошел средний ремонт на Новосибирском электровозоремонтном заводе, в апреле 2019 года он подвергся ремонту ТР-3 в сервисном локомотивном депо Россошь. В 2022 году локомотив был отправлен в Улан-Удэ на капитальный ремонт.

Степень повреждений локомотива после столкновения на перегоне в Котельниковском районе пока неизвестна.

По информации регионального оперативного штаба, на месте ДТП с участием пассажирского поезда в Котельниковском районе работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще 4 бригады СМП.

Также задействована авиация: бортом вертолета Ми-8 направлено 8 врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат».

В Котельниковскую ЦРБ доставлено 20 человек, в том числе 7 детей.

38-летняя пассажирка поезда Мария рассказала о трагедии. Она ехала в последних вагонах поезда и не пострадала, но очень напугана.

— Был жуткий грохот. Вещи все попадали. Мы очень испугались, — рассказывает Мария. — К счастью, я не пострадала. Это была жесть. Я упала. Наш вагон не перевернулся. Нас осмотрели медики, сказали, что всё нормально. Люди трясутся. Нам сказали, чтобы мы не нервничали и что мы скоро поедем. Погибших нет, но есть раненые в других вагонах. Сказали, что за теми, кто был в перевернувшихся вагонах, приедут автобусы. А нас дальше прицепят и повезут на поезде.

На место крушения выехали губернатор и еще четыре экипажа скорой помощи

Пресс-служба аппарата губернатора Андрея Бочарова сообщила, что он лично уже выехал на место крушения поезда у Котельниково. Также на место направлены еще четыре экипажа скорой помощи дополнительно к 22 уже работающим на месте.

Обновлена информация о пострадавших

Приволжская железная дорога обновила информацию о пострадавших: всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника.

Приволжская железная дорога: госпитализировано 15 человек, в том числе трое детей

По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда № 481 Казань — Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка.

Всего в поезде на момент происшествия находилось 803 пассажира.

Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

В РЖД создана горячая линия по вопросам трагедии: 8 800 775-00-00, далее нажмите 2.

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Комментарии
76
Игорь Зенин
29 июля 2024, 19:04
Слава Богу что Асланбек жив , скоро сядет на другой Камаз - ценный специалист !
Aнгличанка Гадит
29 июля 2024, 18:37
Все это, из за слабости ГАИ и властей. На автомобиле множество неоплаченных штрафов, за рулем непонятно кто, а власти ловят и сажают тех, с кем легко и безопасно бороться, например с теми, кто против сами знаете чего, а на безопасность людей на дорогах, власти закрывают глаза, так как тут нужно работать по настоящему. А они этого отродясь не делали. Кто выпустил в рейс данного водителя? Почему штрафы не оплачены? Куда смотрели хозяева машины? Если хозяин будет знать, что он сядет сам, в одну камеру с водителем лет на десять, то он сто раз подумает, кому доверять машину. Он сам будет лично каждого водителя в рейс выпускать, и увольнять после первого же штрафа.
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