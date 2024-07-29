Очевидцы достали водителя из искореженной машины: Hyundai Solaris влетел в столб на Советском шоссе — видео

По данным телеграм-канала, машина влетела в столб и перевернулась. Судя по видео, за рулем была женщина, очевидцы ДТП вытащили ее из автомобиля, а после сами начали тушить дымящийся Hyundai Solaris и пытались перевернуть его. Подписчики паблика уверяют, что в автомобиле женщина была одна, никто не пострадал.