Очевидцы достали водителя из искореженной машины: Hyundai Solaris влетел в столб на Советском шоссе — видео

Вчера вечером 28 июля, на пересечении улиц Петухова и Советского шоссе женщина на Hyundai Solaris влетела в столб. Последствия аварии опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
По данным телеграм-канала, машина влетела в столб и перевернулась. Судя по видео, за рулем была женщина, очевидцы ДТП вытащили ее из автомобиля, а после сами начали тушить дымящийся Hyundai Solaris и пытались перевернуть его. Подписчики паблика уверяют, что в автомобиле женщина была одна, никто не пострадал.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В середине июля в Новосибирске автобус врезался в столб. Момент аварии попал на видео.