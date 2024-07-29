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Происшествия Очевидцы достали водителя из искореженной машины: Hyundai Solaris влетел в столб на Советском шоссе — видео

Очевидцы достали водителя из искореженной машины: Hyundai Solaris влетел в столб на Советском шоссе — видео

Очевидцы помогли женщине, которая была за рулем, и пытались сами потушить автомобиль

785
3 комментария
Очевидцы сами достали водителя из машины

Вчера вечером 28 июля, на пересечении улиц Петухова и Советского шоссе женщина на Hyundai Solaris влетела в столб. Последствия аварии опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

По данным телеграм-канала, машина влетела в столб и перевернулась. Судя по видео, за рулем была женщина, очевидцы ДТП вытащили ее из автомобиля, а после сами начали тушить дымящийся Hyundai Solaris и пытались перевернуть его. Подписчики паблика уверяют, что в автомобиле женщина была одна, никто не пострадал.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Вы знаете подробности данного ДТП, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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В середине июля в Новосибирске автобус врезался в столб. Момент аварии попал на видео.

ПО ТЕМЕ
Авария ДТП Машина Советское шоссе Петухова Столб
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Комментарии
4
Гость
29 июля 2024, 10:06
Женщина в чёрных лосинах, я так понимаю работает там? На пересечении улиц 🙂 ...
Гость
29 июля 2024, 10:07
А это что за чудо там на первом плане? Это были уличные гонки и это чирлидерша?
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